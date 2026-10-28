«Як він з онкологією пройшов ВЛК?»: мережа гуде через смерть мобілізованого педіатра після пояснення ЗСУ

Лікар-педіатр Ігор Ревека, який помер невдовзі після мобілізації / © Колаж ТСН.ua

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Перший окремий штурмовий полк ім. Дмитра Коцюбайла опублікував офіційне роз’яснення щодо смерті мобілізованого лікаря-педіатра Ігоря Ревеки. Військові заявляють, що чоловік помер від онкології, не пов’язаної зі службою. Роз’яснення викликало хвилю обурення серед українців та чимало запитань у Мережі.

Про це йдеться у дописі та коментарях на Facebook-сторінці 1-го ОШП.

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Деталі про мобілізацію та смерть лікаря Ревеки

У пресслужбі полку зазначили, що Ревека був мобілізований 25 вересня. Протягом кількох днів, від 27 вересня до жовтня, він перебував у пункті постійної дислокації військової частини. Після цього 3 жовтня чоловік вирушив на полігон для проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

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«05.10.2026 після скарг на стан здоров’я його було госпіталізовано до медичного закладу. Увесь подальший час Ігор Євгенійович перебував там. На жаль, 16.10.2026 він помер унаслідок хвороби, не пов’язаної з проходженням військової служби. Причина смерті: злоякісне новоутворення сігмовидної кишки«, — йдеться у повідомленні 1-го ОШП.

У підрозділі також пояснили, що під час прибуття до військової частини весь новий особовий склад обов’язково проходить БЗВП, де здобуває навички поводження зі зброєю, орієнтування та тактичної медицини. На час проходження підготовки бійців зараховують стрільцями, гранатометниками чи їхніми помічниками, а вже після завершення навчань проводять розподіл відповідно до цивільного фаху та навичок військовослужбовців.

«Ревека Ігор Євгенійович попередньо був розподілений до медичної роти полку«, — поінформували в 1-му ОШП.

Українці обурені через мобілізацію та смерть хворого на рак лікаря

Під дописом 1-го ОШП у Facebook чимало людей висловили своє обурення ситуацією зі смертю Ревеки. Користувачі критикують офіційну версію про те, що смерть мобілізованого не пов’язана зі службою, запитують про якість проходження ВЛК, чому офіцер запасу та медик опинився на посаді стрільця-гранатометника на БЗВП, а також вимагають відповідальності за ситуацію.

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«А як він з онкологією пройшов ВЛК? Чи в нього рак з’явився за тиждень ВЗВП? Ваша офіційна версія подій — дно!» — прокоментувала користувачка Ірина Сушко.

«Це він поки пару тижнів був на навчанні, захворів раптово 4 стадією раку? Ви хворі? Як людина-лікар проходила ВЛК? Там теж хворі сидять? Ганьба!» — написала користувачка Olena Olena.

«Тобто ВЛК не помітила аж таких проблем, що за місяць привели до смерті?! Ну це ж не грип, що виникає раптово, чи не так? Я навіть не буду зараз про те, як лікар став гранатометником, очевидно ж у нас в армії аж так все прекрасно з медиками, що, надлишок, відправляють у штурмовики», — висловилась користувачка Дейдра Дюрандаль.

«Дейдра Дюрандаль, перепрошую, у ВЛК немає можливості „помітити“ таку хворобу. ВЛК визначає придатність/непридатність до військової служби на підставі медичних документів та скарг. Якщо не було скарг і документальних підтверджень щодо певних хвороб, то відповідно придатний», — відповіла Алла Даллана.

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«Для того, щоб написати, що „помер унаслідок хвороби, не пов’язаної з проходженням військової служби“, треба щоб його мобілізували з онко і це засвідчено у висновку ВЛК. В іншому випадку якраз і хвороба, і смерть пов’язані з проходженням військової служби, оскільки виявлено хворобу вже після мобілізації. По те, як у вас лікарі з військовою кафедрою потрапляють в стрільці для БЗВП, взагалі мовчу. Окрім гранатометників і стрільців там посад бойових медиків не було? Чи у вас там черга 5 лікарів на одну посаду БМа?» — звернулась до 1-го ОШП Берта Берталуччі.

«А в довідці ВЛК що написано було? Мабуть, здоровий, придатний. Таким чином на момент зарахування до військової частини він був здоровий і відповідно захворів за ці 16 днів проходження служби, і як наслідок це захворювання вже пов’язано з проходженням служби! Якщо ні, то голова ВЛК повинен понести кримінальну відповідальність, що хвору людину визнали здоровим!» — написала правниця Світлана Артюшкова.

«Ви забрали людину на службу зі смертельною хворобою. Тепер він помер і ви кажете в дусі «І я не я, і хата не моя». Точніше — «смерть не пов’язана зі службою». Він би ще довго «помирав» вдома біля рідних, можливо, ще довго жив би вдома…» — написав користувач Олександр Овсій.

«Смерть є, а винних немає», — написав у коментарях Lit Vitaly.

Користувач Олег Поліщук звернув увагу, що «солдат» — це військове звання у ЗСУ, аналогічне званню «рядовий» у радянській армії. Під дописом 1-го ОШП Поліщук поставив запитання, як Ревека — офіцер запасу — після мобілізації раптом отримав звання солдата у військовій частині А4848 та був зарахований на посаду стрільця.

«Чоловік проходив строкову службу на посаді фельдшера у ВМС СРСР та звільнився у званні головного корабельного старшини і мав відповідну ВОС, а після закінчення медичного вишу і військової кафедри ще й став офіцером запасу. Тож як в свої 57 років він став солдатом? Хто це зробив?» — додав автор коментаря.

«А як офіцер запасу перетворився на солдата? Ви там в очі обдовбалися?» — написав користувач Viktor Nadein.

«Не брешіть. У вас це так не працює. Для того щоб відправити солдата в медичний заклад, він повинен або вмерти, або бути в критичному стані. Чому медик раптом став солдатом? Військова кафедра — це вже офіцерське звання. Питань багато, а брехні ще більше», — висловилась користувачка Світлана Кравець.

Коментарі під дописом 1-го ОШП про мобілізацію і смерть Ревеки (14 фото) © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот

Нагадаємо, напередодні харківські ЗМІ повідомили, що в області досвідченого лікаря-педіатра Ігоря Ревеку мобілізували рядовим піхотинцем (стрільцем-помічником гранатометника), хоча він мав офіцерське звання і міг служити медиком. Через 21 день після призову, 16 жовтня, чоловік помер у лікарні Дніпра.

Сухопутні війська та військова частина ініціювали перевірку. Журналістам «Слідство.Інфо» у військовій частині сказали, що смерть Ревеки не пов’язана зі службою — військовий помер від злоякісного новоутворення сигмовидної кишки. У частині також пояснили, що новоприбулих тимчасово зараховують на стрілецькі посади до завершення навчання. Після цього лікаря планували перевести до медичної роти.

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