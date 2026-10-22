На Тернопільщині після візиту до ТЦК зник чоловік з інвалідністю: деталі

На Тернопільщині після ТЦК зник чоловік з інвалідністю: що відомо про пошуки / © ТСН

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У Тернопільській області розшукують 55-річного Миколу Новоринського (у деяких публікаціях прізвище пишуть як Наворинський), який зник після того, як його доправили до ТЦК у селищі Козова для перевірки документів. Чоловік має третю групу інвалідності та серйозні порушення зору.

Про це повідомляють Zaxid.net та місцеве видання «ПЕРШИЙ онлайн».

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Донька зниклого Марія Бохна розповіла журналістам, що працівники ТЦК забрали її батька та повезли до селища Козова. Оскільки чоловік не мав з собою документів, його особу встановлювали в центрі громади. Після перевірки в ТЦК Миколу Новоринського нібито відпустили.

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«У нього третя група інвалідності. Він на одне око сліпий повністю, а інше око ще трохи бачить. Проблема з одним оком ще з дитинства. Військовослужбовці ТЦК його вже кілька разів забирали й відпускали, але він приходив додому. А цього разу його ніде немає», — розповіла донька.

За її словами, батько вирушив додому пішки. Телефона він із собою не мав, тому близькі не можуть із ним зв’язатися.

«Восьмий день поспіль ми не маємо жодної звістки про його долю та дуже хвилюємося за його життя і здоров’я. У середу, 21 жовтня, я об’їздила всі поля з працівниками поліції, але ми його ніде не знайшли», — додала Марія Бохна.

У Тернопільському обласному ТЦК у коментарі Zaxid.net підтвердили, що 14 жовтня Миколу Новоринського доправляли до районного військкомату в Козовій. Військовослужбовці запевняють, що уточнили його дані та відпустили. Чоловіка підвезли до автозаправної станції GreenWave.

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«Під час заходів оповіщення мобільна група ТЦК взаємодіяла з громадянином, про якого йдеться. Уточнили його військово-облікові дані. Рішення про його призов на військову службу не приймалося. Того ж дня, на його особисте прохання, мобільна група доставила чоловіка до автозаправної станції GreenWave поблизу селища Козова. Після цього група продовжила рух за визначеним маршрутом», — розповів начальник комунікації Тернопільського обласного ТЦК Віктор Сененький.

Нагадаємо, що у Білгород-Дністровському районному ТЦК на Одещині виявили неналежні умови перебування мобілізованих. Люди змушені спати на старих ліжках без матраців, а у приміщенні на вікнах та дверях — ґрати.

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