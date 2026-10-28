Зарплати чиновникам не урізатимуть: Рада провалила ліміт у 80 тисяч гривень

Гроші

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Верховна Рада відхилила правку до проєкту державного бюджету на 2027 рік, яка передбачала обмеження зарплат у державному секторі до 80 тисяч гривень на місяць. Під час засідання парламенту в середу за правку №1003 проголосували 157 народних депутатів за необхідних 226

Раніше її не підтримав і бюджетний комітет Верховної Ради, пише “Економічна правда”.

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Правка передбачала встановлення максимальної зарплати на рівні 80 тисяч гривень для працівників органів державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ як один зі способів економії бюджетних коштів.

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Обмеження мало поширюватися, зокрема, на народних депутатів, суддів, суддів Конституційного суду, членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, прокурорів і працівників Національного банку.

Водночас воно не мало стосуватися тих, хто бере участь в обороні України та відсічі російській агресії. Остаточний перелік посад мав визначити Кабінет міністрів.

Крім того, Верховна Рада відхилила правку №611, яка передбачала, що угоди про визнання винуватості не можуть зобов’язувати обвинуваченого сплачувати кошти третім особам. За пропозицією авторів, такі платежі мали спрямовуватися лише до державного бюджету або на відшкодування збитків за цивільним позовом.

Що відомо про Держбюджет-2027

28 жовтня Верховна Рада підтримала проєкт Держбюджету-2027 у першому читанні — «за» проголосували 239 депутатів. До другого читання уряд має доопрацювати документ з урахуванням бюджетних висновків парламенту.

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Серед підтриманих рішень — правка про необхідність опрацювати підвищення грошового забезпечення військових, однак конкретних сум чи відсотків поки не визначили. Також депутати підтримали пропозицію не фінансувати програму «Національний кешбек» із держбюджету.

Остаточне ухвалення бюджету планують наприкінці листопада.

Нагадаємо, у вересні депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Кицак заявив, що в держбюджеті бракує близько трильйона гривень навіть для покриття поточних виплат військовослужбовцям. Саме тому анонсована в червні оновлена система грошового забезпечення з максимальними виплатами до 460 тис. грн досі не запрацювала на практиці.

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