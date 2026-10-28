Арабські партії можуть здобути історичний результат на виборах в Ізраїлі

Вибори в Ізраїлі / © Associated Press

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За попередніми результатами парламентських виборів в Ізраїлі, правий блок прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу не набирає достатньої кількості місць для самостійного формування уряду. Водночас арабські партії можуть отримати рекордне представництво в Кнесеті та вперше відіграти вирішальну роль у створенні парламентської більшості.

Про це повідомляють ізраїльські видання Times of Israel та «7 канал».

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Станом на 16:00 за київським часом було опрацьовано близько 85% бюлетенів. Правляча консервативна партія «Лікуд» разом із союзниками посідала провідні позиції, однак загалом правий блок отримував лише 53 місця зі 120 у Кнесеті.

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Для формування уряду без залучення додаткових політичних сил цього недостатньо: парламентська більшість в Ізраїлі становить щонайменше 61 депутата.

Ліва опозиція, об’єднана навколо нової партії «Яшар» на чолі з колишнім генералом Гаді Айзенкотом, за попередніми підрахунками могла розраховувати приблизно на 48 мандатів.

Таким чином, жоден із двох основних політичних таборів не мав гарантованої більшості. Остаточний розподіл місць і перспективи формування коаліції залежатимуть від завершення підрахунку голосів та переговорів між партіями.

Арабські партії можуть отримати рекордні 19 місць

Одним із головних результатів виборів може стати посилення представництва арабського населення Ізраїлю. За попередніми даними, партії РААМ і «Спільний список» разом здобувають 19 місць у Кнесеті.

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Якщо цей результат підтвердиться, арабські політичні сили матимуть безпрецедентно вагомі позиції у парламенті та потенційно зможуть впливати на формування наступного уряду.

Times of Israel звертає увагу на значення цього результату для арабського представництва в ізраїльській політиці. Водночас сама кількість мандатів ще не означає, що партії зможуть домовитися про спільну підтримку певного кандидата на посаду прем’єр-міністра.

РААМ уже брала участь у формуванні парламентської більшості після виборів 2021 року. Тоді партія долучилася до різнорідної коаліції, яка привела до влади Нафталі Беннета та Яїра Лапіда. Однак уряд не зміг утримати стабільну більшість, і наприкінці 2022 року країна знову пішла на дострокові вибори, на яких перемогли прихильники Нетаньягу.

Чи домовиться опозиція та арабські партії?

Попри потенційну можливість вплинути на формування парламентської більшості, ліва опозиція та арабські партії не мають спільної узгодженої позиції.

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Гаді Айзенкот перед виборами заявляв, що не готовий до союзу з політичними силами, які не визнають Ізраїль єврейською державою та не вважають ХАМАС терористичною організацією. Водночас позиції арабських партій щодо цих питань відрізняються, тому можливість їхньої співпраці з опозицією потребуватиме окремих переговорів.

За таких обставин навіть рекордне представництво арабських партій у Кнесеті не гарантує їм вирішального впливу на формування нового уряду. Водночас вони можуть розглядати різні варіанти політичної підтримки коаліції, зокрема за умови, що її не очолюватиме Беньямін Нетаньягу.

Герцог закликав партії до компромісу

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав політичні сили, які пройшли до Кнесету, виявити гнучкість і готовність до діалогу під час формування нового уряду. За його словами, партіям варто докласти зусиль, щоб уникнути чергового виборчого циклу.

Герцог також відзначив високу явку виборців, яка, за попередніми даними, перевищила 77%.

«Вперше за десятиліття було зафіксовано винятково високу явку. Це робить честь ізраїльському суспільству», — заявив президент, якого цитує «7 канал».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після оприлюднення екзитполів парламентських виборів заявив, що праві сили мають «вирішальну більшість», і закликав створити правий уряд.

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