"Методи Трампа схожі на мафію" – безпековий аналітик

За його словами, американському президенту подобається створювати атмосферу страху та викликати занепокоєння у своїх опонентів.

Тактика президента США Дональда Трампа у переговорах з Володимиром Путіним схожа на методи мафіозних лідерів.

Як заявив безпековий аналітик Майкл Кларк у розмові з журналістами Sky News, Трамп навмисно діє непередбачувано.

За його словами, американському президенту подобається створювати атмосферу страху та викликати занепокоєння у своїх опонентів.

"У цьому є певна логіка – він хоче бути непередбачуваним, любить лякати людей", – зазначив Кларк.

Також він порівняв стиль керування Трампа з тактикою мафіозних босів.

"Ми змушені ставитися до нього з повагою, адже він президент США. Але він використовує ту ж тактику, що й ватажки мафії – хоче, щоб його боялися, принижує навіть своїх союзників, щоб продемонструвати свою силу", – наголосив експерт.

На думку Кларка, Трамп сприймає владу не як інституцію, а як власну прерогативу.

"Він асоціює владу виключно з собою. Для нього Трамп – це і є президентство", – підсумував аналітик.

Раніше американський президент Дональд Трамп і кремлівський "фюрер" Володимир Путін "дуже хороші друзі", які зосереджені на пошуку шляхів зміцнення зв'язків між США і Росією.