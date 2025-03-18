"Методи Трампа схожі на мафію" – безпековий аналітик

За його словами, американському президенту подобається створювати атмосферу страху та викликати занепокоєння у своїх опонентів.
Тактика президента США Дональда Трампа у переговорах з Володимиром Путіним схожа на методи мафіозних лідерів.
Як заявив безпековий аналітик Майкл Кларк у розмові з журналістами Sky News, Трамп навмисно діє непередбачувано.
За його словами, американському президенту подобається створювати атмосферу страху та викликати занепокоєння у своїх опонентів.
"У цьому є певна логіка – він хоче бути непередбачуваним, любить лякати людей", – зазначив Кларк.
Також він порівняв стиль керування Трампа з тактикою мафіозних босів.
"Ми змушені ставитися до нього з повагою, адже він президент США. Але він використовує ту ж тактику, що й ватажки мафії – хоче, щоб його боялися, принижує навіть своїх союзників, щоб продемонструвати свою силу", – наголосив експерт.
На думку Кларка, Трамп сприймає владу не як інституцію, а як власну прерогативу.
"Він асоціює владу виключно з собою. Для нього Трамп – це і є президентство", – підсумував аналітик.
Раніше американський президент Дональд Трамп і кремлівський "фюрер" Володимир Путін "дуже хороші друзі", які зосереджені на пошуку шляхів зміцнення зв'язків між США і Росією.
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