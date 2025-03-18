Вашингтон наголошує на тому, що їхній президент прагне до миру.

Американський президент Дональд Трамп і кремлівський "фюрер" Володимир Путін "дуже хороші друзі", які зосереджені на пошуку шляхів зміцнення зв'язків між США і Росією.

Таку думку висловила очільниця Національної розвідки США Тулсі Габбард, повідомляє "ЄП".

За її словами, зв'язки між Росією і США мають "дуже давнє коріння". Габбард наголошує, що Трамп прагне розширювати відносини, зосереджені "навколо миру, процвітання, свободи і безпеки".

"У нас є два лідери двох великих країн, які є дуже хорошими друзями і дуже зосереджені на тому, як ми можемо зміцнити спільні цілі і спільні інтереси", - сказала керівниця американської Національної розвідки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, про "сердечні стосунки" з "фюрером" Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

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