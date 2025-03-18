Рубіо зробив потужну заяву про наближення до миру

Трамп прагне, щоби війна в Україні, яка триває три роки, закінчилася.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговорний процес стосовно завершення російської війни проти України наблизив сторони до миру. Втім, потрібно ще багато зусиль, аби досягти мирної угоди.

Про це політик розповів в інтерв’ю Fox News Radio, повідомив Державний департамент США.

"Ми побачили, що ми стали ближчими – не близькими до миру. Я маю на увазі, що, на мою думку, є над чим працювати. Але ми стали ближчими, ніж були два тижні тому або ніж шість місяців тому", - висловився американський держсекретар.

Рубіо наголосив, що війна в Україні триває три роки. Своєю чергою, президент США Дональд Трамп прагне, щоби вона закінчилася.

"Думаю, всі мають погодитися, що цю війну потрібно закінчити. І питання в тому, як її закінчити, щоб вона не почалася знову. Отже, основний план полягав у тому, чи зможемо ми змусити цих хлопців припинити стріляти один в одного, сісти й домовитися про те, як покласти цьому край назавжди. Це була мета президента", - наголосив Марко Рубіо.

Зі слів держсекретаря, він отримав "гарні зобов’язання» від української делегації минулого тижня в Саудівській Аравії.

"Вони погодилися припинити стрілянину та заморозити все, як воно є. І ми можемо поговорити про те, як покінчити із цим назавжди».

Тепер, каже політик, потрібно отримати "щось подібне" від росіян. Зауважимо, що Рубіо висловив сподівання, що "ми опинимося в кращому місці" після розмови Трампа з "фюрером" Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, раніше Марко Рубіо зробив важливу заяву щодо припинення вогню в Україні. Зокрема, у Вашингтоні називають ситуацію "важкою і складною".

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