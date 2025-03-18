Військовий експерт попередив про новий наступ росіян: подробиці

Росія планує масштабний весняний наступ, який може розпочатися у квітні або травні.

Про це в інтерв’ю “Главреду” заявив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, операція може тривати від шести до дев’яти місяців, а її основною метою стане максимальне просування вглиб України. При цьому мова не йде про бліцкриг, а про повзучу окупацію.

“Це буде спроба просунутися максимально далеко, можливо, аж до Дніпра. Але чітких напрямків вони поки не озвучували, тому гадати не варто”, – зазначив Гетьман.

Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби, 18 березня, продовжували наземну операцію задля витіснення українських сили з їхніх позицій, що залишилися в Курській області. Втім, росіяни не зробили підтвердженого просування.

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