Чи може Трамп передати порт Одеси під контроль Росії: відповідь РНБО

Сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп й кремлівський диктатор Володимир Путін обговорять, що може втратити Україна після завершення війни. Зокрема, за інформацією джерел ЗМІ, американський лідер може розглядати варіанти щодо Одеського порту, які можуть задовольнити російського очільника.

Про це повідомляє NYT.

"Я думаю, що ми будемо говорити про землю, це багато землі. Значно інакше, ніж було до війни. Це велике питання, але я думаю, що ми вже багато обговорювали з обох сторін", - заявив Трамп.

Трамп був обережний коментуючи те, які частини української території він обговорював. Невідомо, чи намагався він обмежити амбіції пана Путіна. Адміністрація Трампа вже чітко дала зрозуміти, що очікує залишити контроль Росії над територіями, якими вже керують її війська, приблизно 20 відсотків території України.

"Але помічники президента України Володимира Зеленського минулого місяця заявили, що вони стурбовані тим, що пан Трамп може задовольнити інші бажання пана Путіна щодо деяких частин України, можливо, включаючи критично важливий Одеський порт", - йдеться у матеріалі.

Радник пана Трампа з національної безпеки Майкл Уолтс очікує, що переговори з Росією будуть прагматичними, і він відхилив будь-яку дискусію про те, чи отримує Росія винагороду за свою агресію.

Реакція РНБО

За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у статті NYT не йдеться про те, що Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль РФ.

"Ніхто і не може передати Росії ніякий порт. Щобільше, в статті йдеться, що неназвані "українські чиновники" переживають, що під час діалогу США і РФ можуть "розглядатися територіальні претензії Путіна, можливо, з портом Одеса". Знову якісь невідомі джерела, інсайди, хайп.

Такого, як і говорив, багато і буде далі теж чимало.

"Але із реальністю такі вкиди переважно не мають нічого спільного", - наголосив він.

Нагадаємо, реальна інформація про переговори щодо закінчення війни з'явиться пізніше. Вона буде вона більш конкретною, ніж та, що використовується зараз для медійного хайпу.

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