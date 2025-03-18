Хтось прорізав огорожу, а потім відкрутив кришку трансформатора, через що розпочався витік нафти.

У Норвегії в муніципалітеті Берум на старій трансформаторній станції Hamang 16 березня було виявлено сліди злому. Зафіксовано пошкодження трансформатора, що призвело до витоку десятків тонн нафти.

Про це повідомила компанія Statnett.

Трансформатор та сама стара трансформаторна станція Hamang більше не експлуатуються після початку роботи нової станції восени минулого року.

"Здається, що хтось прорізав огорожу, а потім відкрутив кришку трансформатора, через що розпочався витік нафти. Тепер це справа поліції", – сказав керівник проєкту Томас Феннефосс.

Пожежна служба повідомила компанії Statnett про можливий витік нафти 16 березня після обіду. Компанія одразу ж виїхала на місце для перевірки ситуації. Швидко було встановлено, що витік не походить від нової трансформаторної станції.

Пошук джерела забруднення тривав, і з’ясувалося, що нафта сочиться з трансформатора, розташованого на старій станції Hamang, через відкручену кришку. Витік вдалося швидко зупинити, щільно закрутивши кришку.

"Зараз головне – зібрати якомога більше нафти", – наголосив Феннефосс.

Ймовірно, витекло приблизно 50-60 т нафти. Значну частину вдалося зібрати у резервуарах та колодязях на місці, проте певна частина потрапила у ґрунт і була віднесена до річки Сандвіксельва. Пожежна служба розгорнула нафтовловлювальні бонові загородження у Сандвіксельві, а Statnett та муніципалітет Берума розклали абсорбуючі матеріали для поглинання нафти.

Протягом ночі декілька спеціальних машин відкачували максимальну кількість нафти. Тривають роботи з перевірки ґрунту на наявність нафти та якнайшвидшого її збирання.

"Наразі ми не знаємо, скільки нафти потрапило в довкілля. Однак нам вдалося відкачати значну кількість, і ми сподіваємося, що масштаб забруднення обмежений. Станом на 01:30 ночі в понеділок було зібрано понад 60 м³ нафти та води", – зазначив Феннефосс.

На місці працюють машини для відкачування осаду та екскаватор для подальшого очищення. Також встановлено додаткові нафтовловлювальні загородження як на місці витоку, так і нижче за течією Сандвіксельви.

Зазначений трансформатор планують перевезти і використати на станції Sogn.

До слова, напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що за підпалами торгових центрів у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби.