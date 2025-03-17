Підпали торгових центрів у Вільнюсі та Варшаві: хто замовив злочини

За підпалами у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби.

Про це написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в соцмережі Х із посиланням на прокуратуру Литви.

"Шановні союзники, розслідування литовської прокуратури підтвердило наші підозри, що за підпалами торгових центрів у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. Добре знати це перед переговорами. Така природа цієї держави", — написав Туск.

Що відомо про підпали у Європі

За повідомленням Delfi.lv, в результаті розслідування з’ясувала, що чоловік, який підпалив магазин IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року, діяв в інтересах російських спецслужб.

Російський диверсант напередодні відвідав Варшаву, де разом з іншою людиною погодився підпалити торгові центри в Литві та Латвії за 10 тис. євро.

13 травня чоловік повернувся до Литви, забрав спорядження, необхідне для аналогічного підпалу в Латвії, й виїхав до Риги. Дорогою його затримали.

Як йдеться у матеріалі видання, загалом у справі було затримано двох людей. Обидва є громадянами України віком до 20 років. Підпалювач на момент скоєння злочину був неповнолітнім і діяв у складі раніше сформованої терористичної групи.

За словами головного прокурора Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури Литви Артураса Урбеліса, підозрюваних у здійсненні підпалу більше. До угруповання також увійшли громадяни Литви й Росії.

Як повідомив Урбеліс, цю групу координували через різні соціальні мережі, використовувала інші засоби зашифрованого зв’язку, інструкції та накази віддавалися безпосередньо виконавцям.

Йдеться про, ймовірно, десятки підозрюваних.

"Якщо ми говоримо про всі схеми й кураторів, тому що тут цілий ланцюжок", — зазначив Урбеліс.

Як зазначили в прокуратурі, терористичні акти були спрямовані на те, щоб залякати громадськість Польщі та Литви та змусити країни зменшити чи зовсім припинити підтримку України, а також здійснити внутрішню дестабілізацію.

Згідно з розслідуванням литовської прокуратури, пожежа в торговому центрі на вулиці Маривільській у Варшаві також пов’язана з російськими спецслужбами.

Прокурор Урбеліс повідомив, що справу підпалювача передали до суду. Підозрюваному інкримінують скоєння терористичного акту, навчання з терористичною метою та незаконне зберігання вибухових речовин. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо і про диверсії з автомобілями у Німеччині, які також організувала Росія.

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