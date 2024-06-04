Гібридна війна проти Заходу: Європу масово атакують російські диверсанти – FT

Західні уряди намагаються протистояти зростанню російських диверсій по всій Європі, зокрема підпали військових баз і цивільної інфраструктури. Метою цих атак якими, за словами силовиків, часто керувала російська військова розвідка ГРУ, є сприяння роз’єднанню серед союзників України, переривання військових поставок Києву та перевірка рішучості Заходу.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

"Росія намагається надіслати повідомлення про те, що вона всемогутня і може заважати нашим суспільствам...розпалювати страх і шукати способи зробити наше життя жалюгідним. Це також перевірка нашої відповіді, тому що якщо ми не відповімо, ці атаки посиляться", - сказав Financial Times президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Рінкевичс наголосив, що союзники по НАТО "намагаються з’ясувати", як реагувати, якщо не застосувати пункт про взаємну оборону військового Альянсу, відомий як стаття 5.

"Ми не будемо запускати ракети по Росії через досить невеликий інцидент", - додав він.

Це питання піднялося на перше місце в порядку денному західних союзників України після останніх інцидентів. Вони включали ймовірний підпал з боку Росії пов’язаного з Україною складу у Великій Британії, диверсійну змову проти американських військових баз у Німеччині, спроби порушити роботу залізничних сигнальних мереж Європи та блокування навігаційних систем цивільної авіації GPS у Балтії.

Компанія Microsoft попередила, що Росія спрямовує "злісну дезінформацію" проти Олімпійських ігор у Парижі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен минулого тижня сказав, що "практично кожен союзник" на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі порушив питання "Кремля", який посилює свої гібридні атаки проти членів НАТО, підпалюючи та саботуючи склади постачання, нехтуючи морськими кордонами та демаркаціями в Балтії, влаштовуючи все нові й нові кібератаки, продовжуючи поширювати дезінформацію".

"Ми знаємо, що вони задумали, і ми будемо реагувати як індивідуально, так і колективно, якщо це необхідно", - додав Блінкен.

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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Москва намагається "залякати нас" і що дуже важливо "не дозволити цьому статися".

За словами одного західного радника з питань оборони, Росія має високорозвинену лексику гібридної війни та систематично застосовує її для всіх потенційних видів зброї, будь то "інформаційні чи психологічні операції". Захід, навпаки, був настільки позаду, що навіть "не має словникового запасу того, що означає гібридна війна".

"Москва також постійно спостерігає за нашою реакцією та перевіряє, які з їхніх дій спрацьовують, перш ніж подавати додаткові дії", - додав радник.

Одна з проблем полягає в тому, що інциденти часто виглядають випадковими і спрямовані проти цілей, не пов’язаних з Україною, як, наприклад, пожежа, яка спалахнула в магазині Ikea в Литві минулого місяця і який, за словами Дональда Туска, прем’єр-міністра Польщі, міг бути справою рук іноземних диверсантів.

Інша проблема у формулюванні відповідної відповіді РФ полягає в тому, що інциденти часто здійснюються проксі-серверами, що ускладнює приписування їх безпосередньо Росії. Кремль послідовно відкидає звинувачення європейських урядів у гібридній війні.

Один із західних офіцерів контррозвідки сказав, що посилення використання Москвою проксі-серверів стало результатом нещодавнього масового вислання Європою сотень російських дипломатів і шпигунів.

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За його словами, багато альтернативних оперативників зараз набираються із злочинних угруповань, що свідчить про те, що Заходу вдалося обмежити можливості Москви, хоча це також принесло нові ризики.

"Існує більша ймовірність супутніх збитків і жертв", - сказав офіцер.

Польща перебуває в центрі диверсійної діяльності Росії, оскільки вона є центром доставки західних військових вантажів до України. За останній місяць влада заарештувала десяток людей за звинуваченнями у шпигунстві та диверсії. Більшість із них були завербовані з організованої злочинності, і Дональд Туск сказав, що вони "безпосередньо причетні до діяльності російських розвідувальних служб".

Офіційні особи заявили, що Москва впроваджує подібні, так звані "активні заходи" з 1920-х років, і те, як їм найкраще протистояти, є такою ж старою темою, як і сама тактика.

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Але сучасне мислення, як досліджено в останньому звіті ЄС-НАТО та розслідуванні парламенту Великої Британії, зазвичай включає триетапний процес.

По-перше, це визнати, що напади відбуваються.

Другий передбачає розбудову національної стійкості – шляхом зміцнення критичної інфраструктури, кіберзахисту комп’ютерних систем і підвищення медіаграмотності серед громадськості проти кампаній дезінформації.

Третій крок є найважчим, оскільки він вимагає стратегії стримування, яка містить надійну відплату, але також уникає, як сказав один високопоставлений західний військовий чиновник, "неетичних або незаконних засобів, які використовує Росія".

Одним із можливих заходів, запропонованих міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, є обмеження віз для російських дипломатів, щоб вони не могли виїжджати за межі країни, в якій вони акредитовані.

"Нам справді потрібно діяти. У той час як Прага вислала більшість російських дипломатів за останні роки, лише семеро залишилися в столиці Чехії, сотні продовжують бути акредитованими у Відні, звідки вони можуть подорожувати до будь-якої точки Європи. Російський вплив не вітається в Празі", - наголосив Ліпавський.

Інформаційна кампанію "око за око" всередині Росії

"Якщо ви пересічний росіянин, не повинно пройти жодного дня, щоб вам не нагадали про величезну кількість втрат, які зазнали російські війська", - вважає Еліот Коен, колишній радник Державного департаменту США, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

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У будь-якому випадку, за словами західних офіційних осіб, центральною проблемою залишається те, що атаки Росії "в сірій зоні" є непередбачувана, відбувається в різних формах і є асиметричною, тому подібна відплата може призвести до ескалації конфронтації з Росією.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс навів приклад перерізання підводного кабелю в Балтійському морі. Одним із підходів, за його словами, було б збільшення морських патрулів НАТО. Більш екстремальним варіантом було б закрити море для російських суден, хоча це було б рівнозначно "оголошенню війни".

"Ми повинні мати можливість обговорювати всі види інструментів (відплати). Я не кажу, що всі вони можуть бути використані. Але якщо ми обмежимося, без будь-яких дискусій, ми просто запрошуємо Росію до подальших творчих дій – а вони майстри гібридної війни", - резюмував Едгарс Рінкевичс.

Нагадаємо, у НАТО назвали строки початку війни з Росією.

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