Жителів Херсона попередили про небезпеку під час "олешківського перемир'я": до чого готуватися

Херсон / © Getty Images

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Жителів Херсона попередили про можливі російські провокації та відновлення атак під час оголошеного перемир’я на час гуманітарної операції в Олешках. Попри режим припинення вогню, який має діяти до 22:59 1 листопада 2026 року, у російському інформаційному просторі вже з’являються повідомлення, які можуть бути підготовкою до провокацій.

Про це заявила Херсонська міська військова адміністрація.

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«Ймовірно, ворог може використати подібні інформаційні приводи для порушення режиму припинення вогню. Однак провокативні меседжі у ворожих медіа вже присутні», — зазначили в адміністрації.

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У Херсонській МВА нагадали, що режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00. Водночас там наголошують, що навіть за умов припинення вогню загроза російських атак залишається.

Містян закликали 1 листопада бути особливо обережними, за можливості уникати місць масового скупчення людей, не відвідувати «червоні зони» та райони з підвищеним рівнем небезпеки. Також жителів просять не ігнорувати повітряні тривоги й попередження про загрозу атак безпілотників та без нагальної потреби не залишати безпечних місць.

Під час так званого «олешківського перемир’я» жителі Херсона активно користувалися можливістю перебувати на вулицях без постійної загрози обстрілів. Люди відвідували свої домівки в «червоній зоні», ремонтували пошкоджене житло, закуповували продукти та прибирали прибудинкові території.

Водночас містяни побоюються, що після завершення режиму тиші російські війська знову відновлять інтенсивні обстріли. Ці побоювання посилюють повідомлення про завезення російської військової техніки та боєприпасів на лівобережжі Херсонщини поблизу Дніпра.

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У міській військовій адміністрації закликали жителів не піддаватися паніці, відповідально ставитися до власної безпеки та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Російські провокації — що відомо

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що Росія могла організувати провокацію, щоб звинуватити Україну в порушенні «олешківського перемир’я» та достроково зірвати режим припинення вогню.

Він опублікував скриншоти повідомлень російських пропагандистів, у яких стверджувалося, що після гуманітарної операції в Олешках український безпілотник нібито атакував цивільний автомобіль. За словами Андрющенка, російські автори синхронно поширювали звинувачення на адресу України, однак згодом деякі з них видалили свої публікації.

«Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці та скоординованим хором звинуватили Україну», — написав він.

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Андрющенко також звернув увагу на повідомлення про вибухи в Голій Пристані, атаку на автомобіль у Херсоні та анонси посилення російського терору. На його думку, ці події та інформаційна кампанія можуть свідчити про підготовку окупантів до нової хвилі атак.

«Русня на низькому старті. Як і очікувалось», — підсумував керівник Центру вивчення окупації.

Нагадаємо, російські війська використовують затишшя для підвезення боєприпасів, ротацій та облаштування позицій на лівобережжі Херсонщини.

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