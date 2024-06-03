Китай відповів Зеленському щодо зриву Саміту у Швейцарії

Водночас Китай не забув, що є найбільшим торговим партнером України.

У Китаї відповіли на заяву президента України Володимира Зеленського щодо Саміту миру у Швейцарії.

Про це йшлося у промові прессекретарки китайського МЗС, пише The Guardian.

Мао Нін заявила, що Китай не має наміру і ніколи не хотів роздмухував вогонь, а також "не підживлював полум'я" російсько-української війни.

У Китаї вважають важливим підтримувати мирні заходи у "цьому конфлікті".

Така відповідь МЗС КНР надійшла на звинувачення Зеленського у тому, що Росія та Китай намагаються послабити запланований Україною глобальний саміт світу.

Водночас Мао додала, що Китай надає великого значення відносинам з Україною та залишається її найбільшим торговим партнером. Вона наголосила, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою та прозорою".

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння та підтримку всіх сторін", — зазначила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що Україна не розглядатиме альтернативні "мирні саміти", зокрема, запропонований Китаєм. За підтримки Пекіна війна Росії проти України буде тривати довше. Зеленський додав, що Україна без позитиву сприймає відмову Китаю взяти участь у саміті миру у Швейцарії.

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