Китай ответил Зеленскому по поводу срыва Саммита в Швейцарии

В то же время, Китай не забыл, что является крупнейшим торговым партнером Украины.

В Китае ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу Саммита мира в Швейцарии.

Об этом говорилось в речи пресс-секретаря китайского МИД, пишет The Guardian.

Мао Нин заявила, что Китай не намерен и никогда не хотел раздувать огонь, а также "не подкармливал пламя" российско-украинской войны.

В Китае считают важным поддерживать мирные меры в "этом конфликте".

Такой ответ МИД КНР поступил на обвинение Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный Украиной глобальный саммит мира.

В то же время Мао добавила, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. Она подчеркнула, что позиция Китая относительно мирной конференции очень "открыта и прозрачна".

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", — отметила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее отметил, что Украина не будет рассматривать альтернативные "мирные саммиты", в частности, предложенный Китаем. При поддержке Пекина война России против Украины продлится дольше. Зеленский добавил, что Украина без позитива воспринимает отказ Китая поучаствовать в саммите мира в Швейцарии.

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