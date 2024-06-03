Китай ответил Зеленскому по поводу срыва Саммита в Швейцарии

В то же время, Китай не забыл, что является крупнейшим торговым партнером Украины.
В Китае ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу Саммита мира в Швейцарии.
Об этом говорилось в речи пресс-секретаря китайского МИД, пишет The Guardian.
Мао Нин заявила, что Китай не намерен и никогда не хотел раздувать огонь, а также "не подкармливал пламя" российско-украинской войны.
В Китае считают важным поддерживать мирные меры в "этом конфликте".
Такой ответ МИД КНР поступил на обвинение Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный Украиной глобальный саммит мира.
В то же время Мао добавила, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. Она подчеркнула, что позиция Китая относительно мирной конференции очень "открыта и прозрачна".
"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", — отметила она.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее отметил, что Украина не будет рассматривать альтернативные "мирные саммиты", в частности, предложенный Китаем. При поддержке Пекина война России против Украины продлится дольше. Зеленский добавил, что Украина без позитива воспринимает отказ Китая поучаствовать в саммите мира в Швейцарии.
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