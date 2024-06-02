"При поддержке Пекина война РФ продлится дольше" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина исключает альтернативные "мирные саммиты", в частности, предложенный Китаем. При поддержке Пекина война России против Украины продлится дольше. Зеленский добавил, что Украина без позитива воспринимает отказ Китая поучаствовать в саммите мира в Швейцарии.

Об этом глава государства сказал во время общения со СМИ на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре.

"При всем уважении к любой стране, но ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо не ориентируется до конца, что принесла Россия этой войной на территорию нашего государства. Я желаю всем странам мира, чтобы ни у кого не было потерь, массовых могил, жертв и т.д. Но это украинцы погибли, это россияне изнасиловали наших людей, наших женщин, украли десятки тысяч наших детей. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна окончиться эта война", - заявил Зеленский.

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По мнению Зеленского, при поддержке Китая война России против Украины продлится дольше, Пекин допустил стратегическую ошибку, поддерживая агрессора.

"Нельзя говорить, что мы базируемся на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и при этом поддерживать страну, которая нарушает именно все принципы Устава ООН", - сказал президент.

"Можно не помогать Украине, цивилизованному миру закончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать шаги на то, чтобы было ослабление уровня присутствия лидеров, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до саммита мира, давить на них – это уж точно не приближает мир, и это не только поддержка России, это фактически поддержка войны", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что некоторые страны помогают РФ в попытке сорвать саммит мира в Швейцарии.

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