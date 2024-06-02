Мощный взрыв был слышен во время воздушной тревоги.
Сегодня, 2 июня, в Одессе прогремел взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях", — написал он.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении Сил обороны юга.
Воздушные силы также сообщали о ракетной опасности и скоростной цели в направлении города.
Напомним, ночью россияне устроили воздушную атаку по городам Украины. Они выпустили ударные беспилотники.
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