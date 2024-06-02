Потужний вибух було чутно під час повітряної тривоги.

Сьогодні, 2 червня, в Одесі прогримів вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях", - написав він.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Повітряні сили також повідомляли про ракетну небезпеки та швидкісну ціль в напрямку міста.

Нагадаємо, вночі окупанти влаштували повітряну атаку по містах України. Вони випустили ударні безпілотники.

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