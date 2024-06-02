Потужний вибух було чутно під час повітряної тривоги.
Сьогодні, 2 червня, в Одесі прогримів вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
"В місті чутно вибух! Лишайтеся в укриттях", - написав він.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.
Повітряні сили також повідомляли про ракетну небезпеки та швидкісну ціль в напрямку міста.
Нагадаємо, вночі окупанти влаштували повітряну атаку по містах України. Вони випустили ударні безпілотники.
Читайте також:
- "Мама стогнала і ворушила ногами": 10-річний хлопчик з Покровська втратив батька і маму через удар РФ
- Ракетний удар по Миколаївщині: Кім повідомив про стан поранених та інші обстріли в області
- Росія готує наступ на ще два міста: воїни ЗСУ розповіли про відбиття штурмів та чи достатньо у них снарядів