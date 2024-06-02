Деякі держави допомагають РФ у спробі зірвати саміт миру у Швейцарії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни допомагають РФ у спробі зірвати саміт миру, який відбудеться у Швейцарії. Він наголосив, що Росія робить все, аби зірвати цей саміт.

Про це президент розповів у Сінгапурі на пленарній сесії "Переосмислення рішень для підтримання глобального миру та регіональної стабільності".

"Росія сьогодні пробує зірвати саміт миру. В нас є підтвердження 106 країн світу на рівні лідерів, високого рівня представників. Росія – це країна війни, вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції, хімії, прогрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику, просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті. Питання просто про підтримку закінчення війни, підтримку миру. І вона зриває це, працює у всіх регіонах. І на сьогодні є не дуже гарна інформація, що деякі держави почали їй допомагати в цьому – в дипломатичному зриві Саміту миру", - розповів президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що світ повинен бути міцним, тиснути на Росію. По-іншому зупинити Путіна неможливо.

"Тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія, і розібратися всім країнам світу до кінця – не балансувати між Україною і Росією", - резюмував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що сповнений рішучості закінчити війну.

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