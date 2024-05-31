Кому не треба ставати на військовий облік 2024: всі винятки

Про те, кому не треба йти до ТЦК після набуття чинності нового закону про мобілізацію, читайте у матеріалі ТСН.ua.

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він встановлює низку додаткових обов’язків для українців.Ті, хто перебуває на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів уточнити адресу проживання, номери телефонів та інші особисті дані.

Про те, кому не треба йти до ТЦК після набуття чинності нового закону про мобілізацію, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Кому не треба йти до ТЦК

Обов’язок йти до ТЦК для оновлення даних не поширюється на громадян, які виключені з військового обліку.

"Тому їм таке оновлення проводити не потрібно", – каже провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

У яких випадках виключають з військового обліку

За новим законом, виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни, які:

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

Кому не треба оновлювати облікові дані

Відповідно до закону, оновити дані мають громадяни України віком від 18 до 60 років. Таким чином, вимога не поширюється на:

чоловіків молодше 18 років;

чоловіків старше 60 років;

жінок не на військовому обліку;

визнаних непридатними за станом здоров'я з виключенням з військового обліку;

осіб, які офіційно припинили громадянство України.

Чи треба оновлювати дані військовослужбовцям

Військовослужбовцям не треба оновлювати дані, оскільки вони не стоять на військовому обліку. Якщо військовослужбовець спробував оновити дані через “Резерв+” та побачив статус “У розшуку”, швидше за все, ТЦК не встиг оцифрувати дані та внести їх до реєстрів.

Щоб виправити помилку, треба звернутися особисто чи через членів сім'ї до територіального центру, надати необхідні документи та довідку про зарахування на службу.

Що робити, якщо ви оновили свої дані до 18 травня

"Якщо вас виключили з обліку, ваш військово-обліковий документ не вилучається і в нього вносяться дані про виключення із військового обліку. Якщо ви оновили свої дані до 18 травня (до набрання законом чинності), у будь-якому випадку у вас виникає обов’язок оновити їх ще раз, навіть якщо не відбулось жодних змін", – зазначив адвокат Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна".

Що кажуть у Генштабі

Полковник Юрій Глущенко, представник Генерального штабу Збройних Сил України, надав роз'яснення щодо того, кому не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для оновлення своїх даних.

"Громадянам віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку (про що зазначено у відповідних державних реєстрах та їхніх військових квитках), не потрібно приходити до ТЦК для оновлення інформації", – каже Юрій Глущенко.

Однак, представник Генштабу наголосив, що під час дії правового режиму воєнного стану і мобілізації кожен чоловік повинен мати з собою військово-обліковий документ із відповідними відмітками.

Якщо у документі відмітки немає або немає самого облікового документа, треба звернутися за ними до ТЦК за місцем проживання. Якщо цього не зробити, то під час перевірки документів можуть вручити повістку на уточнення даних.

"У разі, якщо людина була виключена з військового обліку, але не має відповідного запису у військово-обліковому документі, їй необхідно звернутися до ТЦК для отримання цього запису", – наголосив він.

Полковник Глущенко підкреслив, що кожен громадянин зобов'язаний мати з собою військово-облікові документи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В ТЦК роз’яснили, кому не треба йти оновлювати дані! І поділились лайфгаком

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