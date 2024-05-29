Військовий облік: правила, які обовʼязково знати

В умовах воєнного стану в Україні питання військового обліку та мобілізації повинен знати кожен військовозобов'язаний громадянин.

У травні 2024 року запрацювала низка нових законів, які вносять зміни до правил військового обліку та мобілізації.

Про основні правила військового обліку, які варто знати, - читайте далі в матеріалі ТСН.ua.

Де стати на військовий облік

Призовники та військовозобов'язані зобов'язані стати на військовий облік у семиденний строк після прибуття до нового місця проживання. Для цього необхідно особисто звернутися до ТЦК, військової частини або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Військовий облік в Україні поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Усі українці, які стають на військовий облік, обов’язково проходять медкомісію.

Однак взяття на військовий облік не означає, що громадянина одразу заберуть на передову чи обов’язково відправлять на війну, просто тепер інформація, чи зможуть його призвати у разі потреби, буде зберігатися у ТЦК.

Які документи треба, щоб стати на військовий облік

Для постановки на військовий облік потрібно подати заяву та надати такі документи:

паспорт громадянина України;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для осіб, звільнених у запас: обліково-послужна картка, припис військової частини, а для звільнених за станом здоров'я або сімейними обставинами – свідоцтво про хворобу та інші документи для підтвердження;

рішення військово-лікарських комісій про придатність за станом здоров'я (за наявності).

Кого беруть на військовий облік

Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:

Громадяни, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил. Особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки. Особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу". Особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання. Військовозобов'язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки. Особи, які досягли граничного віку (25 років з квітня 2024 року) перебування на військовому обліку призовників. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом. Особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, після взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Новий закон про мобілізацію: зміни у військовому обліку

Згідно з законом про мобілізацію, всі військовозобов’язані повинні уточнити свої облікові дані. Після цього у військовому квитку поставлять спеціальний штрих-код.

Це стосується, зокрема, і громадян, які раніше мали статус "обмежено придатних". Тепер він скасований і людей призовного віку поділяють лише на придатних і непридатних. Всі, хто офіційно визнаний обмежено придатним, повинні повторно пройти перевірку ВЛК впродовж 12 місяців.

Ті, хто отримав 2 або 3 групу інвалідності після 24.02.2022 року повинні повторно пройти медичний огляд.

Якщо людина виключена з військового обліку за станом здоров’я і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба. І, відповідно, не потрібен штрих-код у військовому квитку.

Водночас поняття "знятий з військового обліку" та "виключений з військового обліку" є різними.

"Виключений з військового обліку" означає, що особа втрачає статус військовозобов’язаного та на неї не поширюються обовʼязки з військового обліку. Зокрема така особа не може бути призвана під час мобілізації, після виключення з обліку не зобов’язана проходити ВЛК, оновлювати облікові дані, такій особі не можна вручати повістку. Така особа не повинна знову ставати на військовий облік.

"Знятий з військового обліку" це тимчасове поняття та воно не означає звільнення від статусу військовозобов’язаного (наприклад, в разі переїзду до іншої області чи країни). Після зняття з військового обліку військовозобов’язаний продовжує виконувати обовʼязки військового обліку (проходження ВЛК, оновлення військово-облікових даних, повідомлення ТЦК та СП про зміну місця проживання тощо) та повинен стати на військовий облік в іншому органі, до прикладу в ТЦК та СП іншої області або ж в консульстві України в іншій країні.

Що буде, якщо не стати на військовий облік

Після ухвалення нового закону про иобілізацію покарання для тих, хто не стане на військовий облік, стало жорстокішим. У разі, якщо військовозобов’язана особа не оновить дані у ТЦК, то вона може бути притягнена до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію.

Штраф за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП):

у мирний час – від 3400 до 5100 грн;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП). Для громадян:

у мирний час – від 5100 до 8500 грн;

в особливий період (воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн.

Якщо військовозобов’язаний не має права на відстрочку, пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав "бойову повістку", але так і не з'явився до ТЦК без поважної причини, в такому разі настає кримінальна відповідальність.

Злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком, який може тривати від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший – від року до двох.

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