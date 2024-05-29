Военный учет: правила, которые обязательно знать

В условиях военного положения в Украине вопросы военного учета и мобилизации должен знать каждый военнообязанный гражданин.

В мае 2024 года заработал ряд новых законов, вносящих изменения в правила военного учета и мобилизации.

Об основных правилах военного учета, которые следует знать — читайте дальше в материале ТСН.ua.

Где стать на военный учет

Призывники и военнообязанные обязаны встать на военный учет в семидневный срок по прибытии на новое места жительства. Для этого необходимо лично обратиться в ТЦК, воинскую часть или исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Военный учет в Украине делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов. Все украинцы, становящиеся на военный учет, обязательно проходят медкомиссию.

Однако взятие на военный учет не означает, что гражданина сразу заберут на передовую или обязательно отправят на войну, просто теперь информация, смогут ли его призвать в случае необходимости, будет храниться в ТЦК.

Какие документы нужно, чтобы стать на военный учет

Для постановки на военный учет необходимо подать заявление и предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для лиц, уволенных в запас: учетно-послужная карточка, предписание воинской части, а для уволенных по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам – свидетельство о болезни и другие документы для подтверждения;

решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья (при наличии).

Кого берут на военный учет

Взятию на военный учет военнообязанных государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями подлежат:

Граждане, пригодные по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных Сил. Лица, уволенные с военной службы в запас Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки. Лица, которые прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе". Лица, уволенные со службы из Национальной полиции, МВД, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы, центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую и таможенную политику. Лица, которые получили гражданство Украины и подлежат взятию на военный учет военнообязанных. Лица, прибывшие из других мест (административно-территориальных единиц) или из-за границы на новое место жительства. Военнообязанные, исключенные из военного учета СБУ, Службы внешней разведки. Лица, достигшие предельного возраста (25 лет с апреля 2024 г.) пребывания на военном учете призывников. Женщины, имеющие специальность, родственную соответствующими военно-учетными специальностями, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины, при условии их пригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья, возрасту и семейному состоянию. Лица, прибывшие с временно оккупированной территории Украины, после взятия на военный учет в районном (городском) военном комиссариате по месту взятия их на учет как внутренне перемещенных лиц.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Новый закон о мобилизации: изменения в военном учете

По закону о мобилизации все военнообязанные должны уточнить свои учетные данные. После этого в военном билете будет поставлен специальный штрих-код.

Это касается, в частности, и граждан, ранее имевших статус "ограниченно пригодных". Теперь он отменен и людей призывного возраста делят только на годных и непригодных. Все, кто официально признан ограничено годным, должны повторно пройти проверку ВВК в течение 12 месяцев.

Получившие 2 или 3 группу инвалидности после 24.02.2022 года должны повторно пройти медицинское освидетельствование.

Если человек исключен из военного учета по состоянию здоровья и имеет статус непригодного к военной службе, то данные ему обновлять не нужно. И, соответственно, не нужен штрих-код в военном билете.

В то же время понятия "снятый с военного учета" и "исключенный из военного учета" разные.

"Исключенный из военного учета" означает, что лицо теряет статус военнообязанного и на него не распространяются обязанности по военному учету. В частности, такое лицо не может быть призвано во время мобилизации, после исключения из учета не обязано проходить ВВК, обновлять учетные данные, такому лицу нельзя вручать повестку. Такое лицо не должно снова становиться на военный учет.

"Снят с военного учета" это временное понятие и оно не означает освобождения от военнообязанного статуса (например, в случае переезда в другую область или страну). После снятия с военного учета военнообязанный продолжает выполнять обязанности военного учета (прохождение ВВК, обновление военно-учетных данных, сообщения ТЦК и СП об изменении места жительства и т.п.) и должен стать на военный учет в другом органе, например в ТЦК и СП другой области или в консульстве Украины в другой стране.

Что будет, если не стать на военный учет

После принятия нового закона о мобилизации наказания для тех, кто не станет на военный учет, стало более жестоким. В случае если военнообязанное лицо не обновит данные в ТЦК, то оно может быть привлечено к административной ответственности за нарушение правил военного учета или законодательства о мобилизации.

Штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП):

в мирное время – от 3400 до 5100 грн.;

в особый период (в частности, военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). Для граждан:

в мирное время – от 5100 до 8500 грн.;

в особый период (военное положение) – от 17000 до 25500 грн.

Если военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил "боевую повестку", но так и не явился в ТЦК без уважительной причины, в таком случае наступает уголовная ответственность.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Однако реальное наказание могут заменить испытательным сроком, который может длиться от 6 месяцев до 3 лет, но самый распространенный – от года до двух.

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