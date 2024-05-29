SOCAR создает возможности вместо барьеров

Внесение позитивных изменений в общество и забота об украинцах были и остаются приоритетом в деятельности компании SOCAR. Чтобы поддержать Украину в трудные времена и помочь тем, кто в этом нуждается, компания внедрила для персонала серии тренингов о ментальном здоровье и стандартах общения с ветеранами, людьми с инвалидностью, теми, кто прошел плен или оккупацию. Но безбарьерное обслуживание - это еще и о принципе человекоориентированности, способности адаптироваться к разнообразию потребностей и обеспечивать все группы населения равными возможностями.

Компания SOCAR первой в Украине еще задолго до войны начала внедрять инклюзивность в сети АЗК. Здесь создан мир, в котором любой человек забывает о своих физиологических особенностях, потому что это второстепенно. Ему не нужна помощь родных или посторонних, если он хочет воспользоваться туалетом или приобрести кофе. Это легко сделать самостоятельно, даже не задумываясь о барьерах, когда на пути нет преград.

Кроме заботы о клиентах, SOCAR трудоустраивает людей с инвалидностью, поощряя их карьерный рост. Возраст, пол, состояние здоровья, семейное положение, наличие опыта при приеме на работу не имеют значения. Значение имеет только желание развиваться и быть частью сплоченной команды, где руководителем может быть молодая, амбициозная женщина и по совместительству - мама трехлетнего ребенка.

Все комплексы сети АЗК SOCAR инклюзивно оборудованы - имеют пандусы, раздвижные двери, специально оборудованные туалеты. А также пеленальные столики, детские уголки, детское меню, аптечки с расширенным перечнем специальных средств и приборы для измерения артериального давления. Инклюзивность - это забота обо всех и каждом: о людях с инвалидностью, пожилых людях, родителях, которые отправились в дорогу с маленькими детьми.

Любой АЗК SOCAR - это целый хаб услуг. На АЗК SOCAR сочетаются три составляющих - высокий сервис, толерантность и безбарьерность.

Бизнес-площадки для проведения встреч, маркеты, полноценные рестораны, бесконтактная оплата SOCAR Pay, бесплатный Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов и многое другое есть в каждом АЗК сети. Если вы спешите, заказывайте любимые блюда, напитки или продукты онлайн в приложении SOCAR - сотрудник АЗК вынесет заказ прямо к вам и вы сможете рассчитаться с помощью выносного бесконтактного терминала не выходя из авто.

Кажется, пандус или детский уголок на заправке - это мелочь, но на самом деле жизнь состоит из сотен важных мелочей, которые помогают нам чувствовать себя счастливыми и полноценными. Прекрасно, когда ваш маршрут путешествия предусматривает обязательную остановку на SOCAR, потому что там есть все необходимое и даже больше.

Напомним, сеть SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, где клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗК с удобной и инклюзивной инфраструктурой.