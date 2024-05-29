SOCAR створює можливості замість бар’єрів

Внесення позитивних змін у суспільство та турбота про українців були і залишаються пріоритетом у діяльності компанії SOCAR. Щоб підтримати Україну у важкі часи й допомогти тим, хто цього потребує, компанія впровадила для персоналу серії тренінгів про ментальне здоров’я та стандарти спілкування з ветеранами, людьми з інвалідністю, тими, хто пройшов полон або окупацію. Але безбар’єрне обслуговування - це ще й про принцип людиноорієнтованності, здатність адаптуватися до різноманітності потреб та забезпечувати всі групи населення рівними можливостями.

Компанія SOCAR першою в Україні ще задовго до війни почала впроваджувати інклюзивність у мережі АЗК. Тут створений світ, в якому будь-яка людина забуває про свої фізіологічні особливості, бо це другорядне. Їй не потрібна допомога рідних чи сторонніх, якщо вона хоче скористатися вбиральнею або придбати каву. Це легко зробити самостійно, навіть не замислюючись про бар’єри, коли на шляху немає перепон.

Окрім турботи про клієнтів, SOCAR працевлаштовує людей з інвалідністю, заохочуючи їхнє кар’єрне зростання. Вік, стать, стан здоров’я, сімейний стан, наявність досвіду під час прийому на роботу не мають значення. Значення має лише бажання розвиватися та бути частиною згуртованої команди, де керівником може бути молода, амбіційна жінка і за сумісництвом – мама трирічної дитини.

Усі комплекси мережі АЗК SOCAR інклюзивно обладнані – мають пандуси, розсувні двері, спеціально обладнані вбиральні. А також пеленальні столики, дитячі куточки, дитяче меню, аптечки з розширеним переліком спеціальних засобів та прилади для вимірювання артеріального тиску. Інклюзивність – це турбота про всіх і кожного: про людей з інвалідністю, старших людей, батьків, які вирушили в дорогу з маленькими дітьми.

Будь-який АЗК SOCAR – це цілий хаб послуг. На АЗК SOCAR поєднуються три складових – високий сервіс, толерантність та безбар’єрність.

Бізнес-майданчики для проведення зустрічей, маркети, повноцінні ресторани, безконтактна оплата SOCAR Pay, безкоштовний Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонів та ще багато іншого є у кожному АЗК мережі. Якщо ви поспішаєте, замовляйте улюблені страви, напої або продукти онлайн в застосунку SOCAR – співробітник АЗК винесе замовлення просто до вас і ви зможете розрахуватися за допомогою виносного безконтактного терміналу не виходячи з авто.

Здається, пандус або дитячий куточок на заправці – це дрібниця, але насправді життя складається із сотень важливих дрібниць, які допомагають нам відчувати себе щасливими і повноцінними. Чудово, коли ваш маршрут подорожі передбачає обов’язкову зупинку на SOCAR, бо там є все необхідне і навіть більше.

Нагадаємо, мережа SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, де клієнти можуть скористатися послугами 57 АЗК зі зручною та інклюзивною інфраструктурою.