Мобілізація в Україні: що видають в частині і що треба брати з собою

Мобілізованим українцям, що відправляються до війська, крім базового комплекту речей, виданого в частині, слід додатково взяти чималий список речей, які знадобляться в армії.

В Україні триває мобілізація, і тисячі чоловіків отримують повістки та готуються до відправки у війська. Попри те, що в повістці зазвичай вказують перелік необхідних речей, його найчастіше доводиться доповнити. Адже не все потрібне видаватимуть у достатній кількості або й взагалі.

Що брати з собою в армію, а що видадуть в частині — читайте далі в матеріалі ТСН.ua.

Що видають у частині після мобілізації

Військовослужбовцям видається базовий набір - бойовий єдиний комплект (БЄК), який включає 46 позицій. З повним переліком того, що мають видати, можна ознайомитися в Наказі Міністра оборони № 232. Під час дії воєнного стану — Норма 1, категорія 5 (строки носіння).

Засоби індивідуального захисту

Шолом, бронежилет та балістичні окуляри. Все це видається на 2 роки. Також до шолома має йти 3 чохли.

Взуття

Берці літні або демісезонні, берці зимові, капці, бахіли та гумові чоботи. По одній парі на 2 роки.

Обмундирування

Костюм (кітель та штани) - 2 комплекти на 2 роки. Також раз на рік видають додаткові штани.

Флісова кофта - одна на 2 роки.

Зимові куртка та штани - по одному на 2 роки.

Сорочка бойова (убакс) - дві на 2 роки.

Сорочка поло - дві на 2 роки.

Рукавички демісезонні та зимові - по парі на 1 рік.

Бафи (у війську це називається шарф-труба) - літній та зимовий.

Головні убори

Шапка звичайна та зимова, кашкет і панама.

Спорядження

Каремат, спальний мішок, тактичні рукавиці, ремінь, транспортна сумка.

Білизна

Футболки, шкарпетки зимові та літні, труси, по 2 комплекти термобілизни — демісезонна та зимова.

Тут важливо, що в разі, коли щось із цього втрачається через бойові дії, то в частині мають видати нове. Але про втрату чи знищення майна одразу варто казати командиру, аби це можна було подати на списання. Бо нову форму видадуть лише після цього.

Що не видають в частині, але треба брати з собою

Документи

Паспорт,

водійське посвідчення,

дублікат індивідуального податкового номеру,

військові документи.

Краще все це тримати у спеціальному водонепроникному пакеті.

Особиста гігієна

Зубна паста,

зубні щітки,

шампунь,

мило,

туалетний папір,

станок для гоління або електробритва,

рушники (більший і менший)

манікюрні ножиці,

сонцезахисний крем,

пральний порошок (для ручного прання або капсули для прання в машині),

вологі серветки (краще кілька пачок).

Електроприлади

Павербанк;

подовжувач,

трійник,

ліхтарик.

Взуття

У взутті військовий, найімовірніше, проводитиме більшу частину доби за абсолютно різних погодних умов. Тому воно має бути ідеальним за розміром, та бажано не новим, а вже розношеним. Попри те, що взуття мають видати в частині, можуть виникати проблеми з наявністю розмірів. Крім того, у кожної людини є особливості і власні уподобання щодо зручного взуття.

Під час мобілізації краще брати з собою:

кросівки/трекінгові черевики,

гумові капці,

демісезонні берці,

додаткові устілки.

Одяг

Тут ситуація схожа із взуттям. Попри те, що форму видають, вона може швидко зношуватися через навантаження. Крім того, у літній період краще використовувати форму з легших тканин, ніж видають у частині. Однак тут треба уточнювати, який саме малюнок камуфляжу має бути, залежно від роду військ, в якому військовий буде служити.

Краще додатково мати:

комплект форми (штани та кітель);

футболки, білизна, шкарпетки;

флісова кофта;

тактичні рукавиці;

комплект цивільного одягу.

Рюкзак або баул

Баул або якусь велику сумку мають видати у частині. Проте її переважно використовують замість шафи з одягом. Тому слід мати ще якусь одну річ, в якій можна було б брати речі з собою, аби не носити все і зразу. Це може бути:

рюкзак хоча б на 30 літрів;

пакети та сумки.

Спорядження

Основне зі спорядження видається. Але додатково може знадобитися багато чого. Спочатку варто дочекатися, щоб видали все в частині. Далі, залежно від посади, варто докупити речі, яких не вистачає. Це, наприклад:

посуд, що не б’ється,

голки, нитки,

мотузка та прищепки, аби сушити одяг після прання,

мультитул (багатофункціональний інструмент, який поєднує у собі кілька функцій від викрутки до лопатки).

карабіни (щоб чіпляти речі на броню, а не носити в руках),

сірники/запальнички.

суперклей.

аптечка (крім тої, що видають, слід мати власну з набором ліків, які необхідні або можуть знадобитися саме військовому).

До аптечки у більшості випадків слід покласти:

термометр;

знеболювальні та жарознижувальні засоби;

препарати у разі шлункових розладів;

бинт, вату, антисептичні препарати;

лейкопластирі, еластичний бинт.

Якщо щось забули - не біда. Зазвичай поряд є поштові відділення, куди рідні зможуть переслати необхідне. Або ж волонтери завжди поруч. Головне - не хвилюватися і бути готовим до служби та захисту України від російських окупантів.

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