Не лише ТЦК: хто має право перевіряти військовий квиток

Українці призовного віку повинні носити із собою військово-облікові документи.
Працівники територіальних центрів комплектування можуть вимагати від військовозобов'язаних показати військовий квиток. Втім, таке право мають не лише вони.
Про це повідомили у прессцентрі Міністерства оборони.
Вимагати пред’явити документ мають право:
- представники ТЦК та СП;
- поліцейські;
- представники ДПСУ (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).
У міністерстві наголошують, що під час дії воєнного стану чоловіки, вік яких від 18 до 60 років зобов'язані носити із собою військово-облікові документи: військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного. Це можуть бути або паперові документи або електронна форма.
Крім того, українці призовного віку повинні пред'являти не лише військово-облікові документи, а й документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт.
Як повідомлялося, поліція може затримати військовозобов'язаного, якщо він не оновив свої облікові дані протягом двох місяців - від 18 травня. У такому разі чоловіка можуть доправити до ТЦК.