Не лише ТЦК: хто має право перевіряти військовий квиток

Працівники територіальних центрів комплектування можуть вимагати від військовозобов'язаних показати військовий квиток. Втім, таке право мають не лише вони.

Про це повідомили у прессцентрі Міністерства оборони.

Вимагати пред’явити документ мають право:

представники ТЦК та СП;

поліцейські;

представники ДПСУ (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).

У міністерстві наголошують, що під час дії воєнного стану чоловіки, вік яких від 18 до 60 років зобов'язані носити із собою військово-облікові документи: військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного. Це можуть бути або паперові документи або електронна форма.

Крім того, українці призовного віку повинні пред'являти не лише військово-облікові документи, а й документ, що посвідчує особу. Наприклад, паспорт.

Як повідомлялося, поліція може затримати військовозобов'язаного, якщо він не оновив свої облікові дані протягом двох місяців - від 18 травня. У такому разі чоловіка можуть доправити до ТЦК.

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