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Вночі РФ атакувала дронами: скільки "Шахедів" збили сили ППО

Вночі РФ атакувала дронами: скільки "Шахедів" збили сили ППО

ППО працювали у кількох регіонах.

Уночі проти вівторка, 28 травня, армія РФ атакувала трьома ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Усі ворожі дрони знищено силами ППО.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Окупанти атакував безпілотниками з російського Приморсько-Ахтарська.

"Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, частину України уночі охопила повітряна тривога. Київщині та низці інших областей дошкуляли ворожі безпілотники.

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