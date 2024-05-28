Вночі РФ атакувала дронами: скільки "Шахедів" збили сили ППО

ППО працювали у кількох регіонах.
Уночі проти вівторка, 28 травня, армія РФ атакувала трьома ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Усі ворожі дрони знищено силами ППО.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Окупанти атакував безпілотниками з російського Приморсько-Ахтарська.
"Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, частину України уночі охопила повітряна тривога. Київщині та низці інших областей дошкуляли ворожі безпілотники.
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