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Ночью РФ атаковала дронами: сколько "Шахедов" сбили силы ПВО

Ночью РФ атаковала дронами: сколько "Шахедов" сбили силы ПВО

ПВО работали в нескольких регионах.

В ночь на вторник, 28 мая, армия РФ атаковала тремя ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". Все вражеские дроны уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Оккупанты атаковал беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска.

"Вражеские беспилотники были сбиты подразделениями Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, часть Украины ночью охватила воздушная тревога. Киевщине и ряде других областей донимали вражеские беспилотники.

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