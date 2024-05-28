Часть Украины ночью охватила воздушная тревога

Зафиксировано движение беспилотников.
В ночь на 28 мая 2024 из-за угрозы ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Позже произошло движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.
А потом стало известно, что "шахед" на Днепропетровщине близится к Новомосковску!
Напомним, что ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлового.
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