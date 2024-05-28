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Часть Украины ночью охватила воздушная тревога

Часть Украины ночью охватила воздушная тревога

Тревога объявлена из-за движения вражеских дронов / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Зафиксировано движение беспилотников.

В ночь на 28 мая 2024 из-за угрозы ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Позже произошло движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.

А потом стало известно, что "шахед" на Днепропетровщине близится к Новомосковску!

Напомним, что ранее сообщалось, что враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлового.

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