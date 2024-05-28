Частину України уночі охопила повітряна тривога

У ніч проти 28 травня 2024 року через загрозу ударних безпілотників у Дніпропетровській та Запорізькій областях була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Пізніше відбувся рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

А потім стало відомо, що "шахед" на Дніпропетровщині наближається до Новомосковська!

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового.

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