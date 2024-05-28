Ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового - Deep State

Бойові дії тривають.
Ворог рухається вперед біля Вільшани, Уманського та Нетайлового.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
"Мапа оновлена", - зауважили аналітики.
Нагадаємо, що раніше в оперативному командуванні "Південь" заявили, що росіяни завдали удару по Запорізькому аеропорту крилатою ракетою Х-59.
Нагадаємо, що у неділю, 26 травня, народний депутат України Муса Магомедов повідомив, що окупанти завдали удару по Запорізькому аеропорту і опублікував фото наслідків атаки.
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