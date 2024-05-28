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Ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового - Deep State

Ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій / Фото: t.me/DeepStateUA

Бойові дії тривають.

Ворог рухається вперед біля Вільшани, Уманського та Нетайлового. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

"Мапа оновлена", - зауважили аналітики. 

Нагадаємо, що раніше в оперативному командуванні "Південь" заявили, що росіяни завдали удару по Запорізькому аеропорту крилатою ракетою Х-59.

Нагадаємо, що у неділю, 26 травня, народний депутат України Муса Магомедов повідомив, що окупанти завдали удару по Запорізькому аеропорту і опублікував фото наслідків атаки.

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