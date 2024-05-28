У Луганському аеропорту - "приліт" - соцмережі

У ніч на 28 травня у соціальних мережах поширюють відео із вогняним "прильотом" у нібито окупованому Луганську, зокрема, по аеропорту.

"ЗСУ спробували повторно атакували Луганськ, чути "роботу ППО", - пишуть рос"ЗМІ".

"Луганськ знову зазнав обстрілу", - пишуть окупанти у соціальних мережах.

"В Луганську намагаються завдати удару у теж місце", - додають вони.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що надвечір 27 травня у тимчасово окупованому Луганську "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Луганщині знищено понад десяток одиниць техніки РФ під час штурму бійців 63-ї ОМБр і підрозділів із 45-ї та 60-ї бригад.

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