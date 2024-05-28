В Луганском аэропорту — "прилет" — соцсети

В ночь на 28 мая в социальных сетях распространяют видео с огненным "прилетом" в якобы оккупированном Луганске, в частности, по аэропорту.

"ВСУ попытались повторно атаковали Луганск, слышать "работу ПВО", — пишут рос"СМИ".

"Луганск снова подвергся обстрелу", — пишут оккупанты в социальных сетях.

"В Луганске пытаются нанести удар в тоже место", — добавляют они.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что под вечер 27 мая во временно оккупированном Луганске "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.

Напомним, ранее стало известно, что в Луганской области уничтожено более десятка единиц техники РФ во время штурма бойцов 63-й ОМБр и подразделений из 45-й и 60-й бригад.

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