Скрипка впервые громко отметил день рождения: праздновал юбилей

Легенда украинского рока Олег Скрипка отметил свой 60-й день рождения концертом на крупнейшей рок-сцене Украины концертного зала Stereo Plaza.

Концерт начался с задержкой из-за воздушной тревоги и эвакуации гостей из зала, а уже после отбоя сам юбиляр высказался по поводу происходящих в стране событий и поблагодарил военных, которых было немало среди посетителей.

Олег Скрипка отпраздновал свой 60-й день рождения концертом

На концерте Скрипка вместе с Национальным Академическим Оркестром Народных Инструментов Украины, группой ВВ, детским фольклорным ансамблем ЗЕРНЯТКО и театром-студией индийского народного танца НАКШАТРА радовал гостей своими хитами и не только. Так, с коллегами по сцене Сергеем "Фомой" из группы "Мандры", Александром Положинским, гитаристом группы ВВ Евгением Рогачевским, а еще кобзарем Тарасом Компаниченко и лидером группы "От Винта" Юрием Журавлем под аккомпанемент НАОНИ спели марш Новой Армии "Зродились ми великої години".

Украинские музыканты спели марш Новой Армии "Зродились ми великої години"

Звучала и знакомая украинцам "Батько наш - Бандера", которую зал подпевал вместе с музыкантом, к тому же трижды.

"Батько наш - Бандера" в исполнении Олега Скрипки

Ну, а самому концерту предшествовала встреча коллег и ближайших друзей для поздравления юбиляра тесной компанией, в присутствии нескольких представителей СМИ. Поэтому у читателей ТСН.ua есть возможность услышать, что пели самому Олегу Скрипке вместо привычного многим украинцам “Happy Birthday to you”.

Коллеги по сцене поздравили Олега Скрипку с 60-летием

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