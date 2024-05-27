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Скрипка впервые громко отметил день рождения: праздновал юбилей

Скрипка впервые громко отметил день рождения: праздновал юбилей

Олег Скрипка отпраздновал свой 60-й день рождения концертом

Праздничному концерту чуть не помешала воздушная тревога.

Легенда украинского рока Олег Скрипка отметил свой 60-й день рождения концертом на крупнейшей рок-сцене Украины концертного зала Stereo Plaza.

Концерт начался с задержкой из-за воздушной тревоги и эвакуации гостей из зала, а уже после отбоя сам юбиляр высказался по поводу происходящих в стране событий и поблагодарил военных, которых было немало среди посетителей.

Олег Скрипка отпраздновал свой 60-й день рождения концертом / ©
Олег Скрипка отпраздновал свой 60-й день рождения концертом

На концерте Скрипка вместе с Национальным Академическим Оркестром Народных Инструментов Украины, группой ВВ, детским фольклорным ансамблем ЗЕРНЯТКО и театром-студией индийского народного танца НАКШАТРА радовал гостей своими хитами и не только. Так, с коллегами по сцене Сергеем "Фомой" из группы "Мандры", Александром Положинским, гитаристом группы ВВ Евгением Рогачевским, а еще кобзарем Тарасом Компаниченко и лидером группы "От Винта" Юрием Журавлем под аккомпанемент НАОНИ спели марш Новой Армии "Зродились ми великої години".

Украинские музыканты спели марш Новой Армии "Зродились ми великої години"

Украинские музыканты спели марш Новой Армии "Зродились ми великої години"

Звучала и знакомая украинцам "Батько наш - Бандера", которую зал подпевал вместе с музыкантом, к тому же трижды.

"Батько наш - Бандера" в исполнении Олега Скрипки

"Батько наш - Бандера" в исполнении Олега Скрипки

Ну, а самому концерту предшествовала встреча коллег и ближайших друзей для поздравления юбиляра тесной компанией, в присутствии нескольких представителей СМИ. Поэтому у читателей ТСН.ua есть возможность услышать, что пели самому Олегу Скрипке вместо привычного многим украинцам “Happy Birthday to you”.

Коллеги по сцене поздравили Олега Скрипку с 60-летием

Коллеги по сцене поздравили Олега Скрипку с 60-летием

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