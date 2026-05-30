Мир
192
1 мин

"Мы любим тебя": фронтмен группы Metallica публично обратился к девушке из Украины на концерте в Берлине

Легендарный рок-музыкант представил публике девушку как свою «особую подругу из Украины».

Богдан Скаврон
Джеймс Хэтфилд

Джеймс Хэтфилд / © Associated Press

Во время концерта на Олимпийском стадионе в Берлине фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд публично обратился к зрителям с призывом поддержать украинку, которая находилась среди аудитории и была на кресле колесном.

Об этом трогательном моменте концерта, который состоялся в субботу, 30 мая, в рамках мирового турне M72 World Tour, сообщает корреспондентка ТСН.ua.

Музыкант рассказал, что перед выступлением лично пообщался с ней и представил ее публике как свою «особую подругу из Украины».

По словам Хэтфилда, женщину зовут Марина, и по состоянию здоровья она не могла находиться в фан-зоне, однако оставалась среди зрителей концерта.

«Я хочу представить кого-то очень особенного, кого мы встретили перед шоу. Она приехала из Украины… Марина, мы любим тебя, нам было очень приятно с тобой пообщаться», — сказал он со сцены.

Хэтфилд также отметил, что с нетерпением ждет новой встречи с ней во время следующих концертов и обратился ко всей аудитории с призывом к поддержке.

До отказа заполненный стадион, на котором было 95 тысяч зрителей, откликнулся на призыв Хэтфилда громкими аплодисментами.

Напомним, ранее голливудский актер Роберт Де Ниро выразил свою поддержку украинцамво время полномасштабного вторжения.

