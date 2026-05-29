Рыбчинский жестко разнес путиниста Малинина и раскрыл, где он сейчас живет: "Это сильное разочарование"

Евгений Рыбчинский и Александр Малинин

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский жестко разнес российского певца Александра Малинина и раскрыл, где он сейчас живет.

В свое время они сотрудничали. Евгений Рыбчинский говорит в интервью «Высокому замку», что даже записал с певцом два альбома. Однако позиция исполнителя во время войны шокировала. Он поддержал оккупантов и даже выдал, что и сам готов взять в руки оружие. По словам композитора, Малинин стал для него полным разочарованием, особенно, если принимать во внимание то, что он живет в Германии.

«Разочаровал народный артист Украины Александр Малинин, с которым мы записали два украиноязычных альбома, который так искренне восхищался всем украинским. Живет в Германии, его дети поют в Лондоне в опере, то зачем ему было становиться врагом Украины? Это сильное разочарование», — отметил композитор.

Также Евгений Рыбчинский отметил, что «хороших россиян» нет, за исключением некоторых лиц. И то, по словам композитора, в его списке даже и десяти таких нет.

«Мы до конца думали, что россияне могут быть нормальными. Не могут, за исключением нескольких человек — Макаревича, Ахеджаковой, Пугачевой, Басилашвили… Не уверен, что смогу в этом списке назвать хотя бы десятерых», — подытожил композитор.

Отметим, Александр Малинин поддержал войну в Украине и заявлял о готовности взять в руки оружие. Наконец, в 2024 году его лишили украинских государственных наград. Кроме того, певец оказался в базе сайта «Миротворец».

