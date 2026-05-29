Рибчинський жорстко розніс путініста Малініна і розкрив, де він зараз живе: "Це сильне розчарування"

Композитор розчарований позицією артиста.

Євген Рибчинський та Олександр Малінін

Український поет і композитор Євген Рибчинський жорстко розніс російського співака Олександра Малініна та розкрив, де він зараз живе.

Свого часу вони співпрацювали. Євген Рибчинський говорить в інтерв’ю «Високому замку», що навіть записав зі співаком два альбоми. Проте позиція виконавця під час війни шокувала. Він підтримав окупантів та навіть видав, що й сам готовий взяти до рук зброю. За словами композитора, Малінін став для нього повним розчаруванням, особливо, якщо брати до уваги те, що він живе в Німеччині.

«Розчарував народний артист України алєксандр малінін, з яким ми записали два україномовні альбоми, який так щиро захоплювався усім українським. Живе в Німеччині, його діти співають у Лондоні в опері, то навіщо йому було ставати ворогом України? Це сильне розчарування», — зазначив композитор.

Олександр Малінін

Також Євген Рибчинський наголосив, що «хороших росіян» немає, за винятком деяких осіб. І то, за словами композитора, в його списку навіть й десяти таких немає.

«Ми до кінця думали, що росіяни можуть бути нормальними. Не можуть, за винятком кількох осіб — Макаревича, Ахеджакової, Пугачової, Басилашвілі… Не впевнений, що зможу в цьому списку назвати бодай десятьох», — підсумував композитор.

Зазначимо, Олександр Малінін підтримав війну в Україні та заявляв про готовність взяти до рук зброю. Врешті, 2024 року його позбавили українських державних нагород. Окрім того, співак опинився в базі сайту «Миротворець».

