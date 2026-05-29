А ви знали, що слово "рюкзак" — це неправильно: як його назвати українською
Які українські лексеми можна використовувати замість слова «рюкзак», у чому їх різниця та як говорити природно.
Слово «рюкзак» настільки призвичаїлось в повсякденному мовленні, що багато хто навіть не замислюється над його походженням. Проте в українській мові існують власні, більш автентичні варіанти цього слова. Залежно від контексту можна використовувати різні відповідники, і кожен із них має своє значення та відтінок.
Як правильно українською буде слово «рюкзак»: список варіантів
В українській мові існує декілька нормативних та стилістично правильних відповідників:
Наплічник. Найпоширеніший і сучасний варіант, який використовується в побуті, туризмі та навчанні. Наприклад: «Я взяв наплічник у подорож».
Ранець. Традиційне слово, яке найчастіше означає шкільну сумку з жорсткою формою. Поширене в сучасній та літературній мові. Наприклад: «Дитина пішла до школи з ранцем».
Заплічник. Застарілий та рідковживаний варіант. Зустрічається в художній літературі та словниках як синонім до наплічника. Нариклад: «Мандрівник ніс важкий заплічник».
Чим відрізняються ці слова
Наплічник — найуніверсальніший сучасний варіант.
Ранець — переважно шкільний або класичний варіант.
Заплічник — застаріле, стилістично піднесене, рідше вживане слово.
Усі ці слова є українськими відповідниками залежно від контексту.