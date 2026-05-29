Слово «рюкзак» настільки призвичаїлось в повсякденному мовленні, що багато хто навіть не замислюється над його походженням. Проте в українській мові існують власні, більш автентичні варіанти цього слова. Залежно від контексту можна використовувати різні відповідники, і кожен із них має своє значення та відтінок.

Як правильно українською буде слово «рюкзак»: список варіантів

В українській мові існує декілька нормативних та стилістично правильних відповідників:

Наплічник. Найпоширеніший і сучасний варіант, який використовується в побуті, туризмі та навчанні. Наприклад: «Я взяв наплічник у подорож».

Ранець. Традиційне слово, яке найчастіше означає шкільну сумку з жорсткою формою. Поширене в сучасній та літературній мові. Наприклад: «Дитина пішла до школи з ранцем».

Заплічник. Застарілий та рідковживаний варіант. Зустрічається в художній літературі та словниках як синонім до наплічника. Нариклад: «Мандрівник ніс важкий заплічник».

Чим відрізняються ці слова

Наплічник — найуніверсальніший сучасний варіант.

Ранець — переважно шкільний або класичний варіант.

Заплічник — застаріле, стилістично піднесене, рідше вживане слово.

Усі ці слова є українськими відповідниками залежно від контексту.

