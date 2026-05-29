Українцям показали уламки "Орешніка": чию "начинку" там знайшли (фото)

Уламки російської ракети «Орешнік» / © УНІАН

Журналістам продемонстрували електронну «начинку» російських ракет і безпілотників, якими ворог атакував Україну. Зокрема, показали і плату управління ракети «Орешнік».

Представники медіа побачили електронні компоненти ракет і дронів, якими Росія здійснила останню масовану атаку по Україні. На друкованих платах знайшли деталі китайського, американського, японського, німецького та швейцарського виробництва.

Частина мікросхем мала затерті серійні номери, однак експерти переконані, що серед них також є електроніка зі США.

Окрему увагу приділили платі керування «Орешніка». Як зазначають фахівці, вона містить російські та білоруські компоненти. Деякі мікрочипи та плати, за їхніми словами, були виготовлені на мінському заводі «Інтеграл».

Водночас найновіша деталь, знайдена серед уламків «Орешніка», була вироблена майже десять років тому — 2017-го. Частина електроніки виявилася ще старішою.

Нагадаємо, як повідомляли вже напередодні експерти, аналіз уламків ракети «Орешнік», що вдарила по Білій Церкві, показав, що більшість її електронних компонентів — російського та білоруського виробництва. Це свідчить про зміну складу «начинки» порівняно з початком війни. Ракета несла інертні боєголовки (бетонні та металеві блоки замість вибухівки), що підтверджує використання системи як інструменту психологічного та політичного тиску для демонстрації можливостей доставки ядерного заряду. Дослідження підтвердило здатність ракети розділятися на 36 бойових елементів.

