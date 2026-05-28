Слідчі проаналізувала уламки "Орешніка": чим здивувала "начинка"

Начинка ракети "Орешнік" / © Владислав Власюк

Аналіз уламків російської балістичної ракети «Орешнік», яка в ніч проти 24 травня вдарила по промисловій зоні у Білій Церкві на Киїіщині, показав переважно російське та білоруське походження електронних компонентів системи.

Про це повідомляє Defence Blog з посиланням на українських слідчих.

За інформацією видання, українські фахівці дослідили уламки ракети, здатної нести ядерні боєголовки, та дійшли висновку, що більшість електроніки в системі виготовлена не західними компаніями, а підприємствами Росії та Білорусі.

Уповноважений України з питань санкційної політики Владислав Власюк підтвердив, що серед вилучених компонентів п’ять були вироблені в Білорусі, ще 57 — у Росії.

Як зазначає Defence Blog, це відрізняється від російських ракет, які досліджувалися на початку повномасштабної війни та містили значно більшу кількість західних електронних компонентів.

За словами Власюка, Україна вже передала результати аналізу міжнародним партнерам для подальшої роботи у сфері санкцій.

Видання також повідомляє, що ракета вдарила по промисловій зоні Білої Церкви, частково зачепивши гаражний кооператив поруч із підприємством. Водночас українські слідчі встановили, що боєголовки «Орешніка» були інертними — замість вибухівки використовувались металеві та бетонні блоки.

Аналіз місця удару виявив вирви приблизно три метри у діаметрі та до двох метрів завглибшки, що, за оцінками експертів, відповідає удару важких металевих блоків без вибухових речовин.

Серед знайдених елементів українські фахівці виявили блок розгортання боєголовок, який підтвердив, що «Орешнік» несе шість основних бойових елементів, кожен із яких додатково розділяється ще на шість суббоєприпасів під час спуску.

Defence Blog зазначає, що саме це створює характерну схему з 36 точок удару, яку фіксували під час усіх відомих застосувань цієї ракети.

Також на місці удару виявили електронні компоненти з датами виробництва 2018 року та елементи системи наведення.

За оцінкою видання, використання інертних боєголовок свідчить про те, що «Орешнік» застосовується Росією радше як інструмент політичного та психологічного тиску, який демонструє можливості системи доставки ядерної зброї без фактичного використання повноцінного бойового заряду.

Нагадаємо, російська балістична ракета «Орешнік» має низьку точність і завдає мінімальних руйнувань, проте залишається надзвичайно складною ціллю для традиційних систем ППО.

