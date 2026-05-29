Скільки масованих атак на місяць здатна здійснити РФ: аналітик підрахував

Скільки ракет за місяць здатна накопичити Росія для масованих атак / © ТСН.ua

Реклама

Російські війська здатні здійснювати близько двох масованих ракетних атак на місяць.

Про це заявив військовий експерт Богдан Долінце, передає «Київ24».

Він пояснив, що потужність і частота російських масованих ударів безспосередньо залежать від виробничих можливостей російського ВПК, адже ракети для атак беруть фактично «з конвеєра».

Реклама

«Ми бачимо, що є декілька ключових факторів, які на це впливають. Перший основний фактор — це виробничі потужності. І дійсно, росіяни загалом складають до 150 ракет різних типів на місяць. Тобто це і крилатих, і балістичних. Яких росіянам вистачає в середньому десь на дві масовані атаки щомісяця», — зауважив експерт.

Другий фактор, на думку аналітика, сама підготовка до цих атак. Як правило, підготовка складає зазвичай значно менше часу, приблизно 2-4 дні.

«Цей час необхідний, по-перше, для забезпечення логістики, підготовки самих засобів, програмування маршрутів, визначення цілей. Підготовки до запуску і безпосередньо самих пусків», — каже Богдан Долінце

Однак після такої атаки РФ не здатна одразу повторити її у такому ж масштабі, тому змушена кілька тижнів накопичувати ракети й безпілотники.

Реклама

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова залякувала, що Росія знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.

Військовий експерт Павло Нарожний назвав терміни нової комбінованої атаки РФ після погроз із Москви.

Також начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відверто оцінив шанси ППО відбити новий масований удар.

Новини партнерів