Сколько массированных атак в месяц способна осуществить РФ: аналитик подсчитал

Российские войска способны совершать около двух массированных ракетных атак в месяц.

Об этом заявил военный эксперт Богдан Долинце, передает«Киев24».

Он пояснил, что мощность и частота российских массированных ударов напрямую зависят от производственных возможностей российского ВПК, ведь ракеты для атак берут фактически с конвейера.

«Мы видим, что есть несколько ключевых факторов, которые на это влияют. Первый основной фактор — это производственные мощности. И действительно, россияне в общей сложности складывают до 150 ракет разных типов в месяц. То есть это и крылатые, и баллистические. Каких россиянам хватает в среднем на две массированные атаки ежемесячно», — отметил эксперт.

Второй фактор, по мнению аналитика, сама подготовка к этим атакам. Как правило, подготовка составляет обычно гораздо меньше времени, примерно 2-4 дня.

«Это время необходимо, во-первых, для обеспечения логистики, подготовки самих средств, программирования маршрутов, определения целей. Подготовки к запуску и непосредственно пускам», — говорит Богдан Долинце

Однако после такой атаки РФ не способна сразу повторить ее в таком же масштабе, поэтому вынуждена несколько недель копить ракеты и беспилотники.

Напомним, официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова запугивала, что Россия снова будет наносить удары по Киеву. Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

