Когда именно РФ будет готова снова массированно ударить по Киеву: эксперт спрогнозировал

Аналитик раскрыл, за сколько дней оккупанты смогут повторить удар по Киеву

После беспрецедентного по количеству разрушений обстрела Киева 24 мая российские оккупанты уже угрожают новыми ударами по украинской столице. И последующую массированную и комбинированную атаку РФ может подготовить примерно через неделю или 10 дней.

Об этом заявил основатель БО «Реактивная почта», военный эксперт Павел Нарожный в комментарии «УНИАН».

По его оценкам, враг способен повторить комбинированный налет примерно через неделю или десять дней, что обусловлено исключительно техническими и логистическими сложностями. Эксперт отметил, что до этого массированные атаки происходили примерно три раза в месяц, то есть раз в 7-10 дней.

«500-600 „Шахедов“ нужно привезти на точки запуска, их нужно подготовить к этим полетам, заложить в них маршрут. Во время атак запускается много крылатых ракет, десятки штук. Это тоже сложная история. Их запускают со стратегических бомбардировщиков, находящихся на аэродромах далеко от европейской части России. Тем более, что все эти бомбардировщики у них на ладан дышат — что старые, что новые», — пояснил Нарожный.

Особенно сложными для логистики эксперт называет баллистические ракеты, такие как «Искандер-М», «Кинжал», «Циркон».

«Их достаточно тяжело возить, в том числе черех значительное количество взрывчатых веществ», — сказал он.

Но Нарожный предупредил, что это не значит, что не нужно не реагировать на сигналы воздушной тревоги каждый день. Ведь РФ сохраняет возможность каждый день запускать как минимум 100-150 «Шахедов».

Напомним, официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова пригрозила, что РФ снова будет наносить удары по Киеву. Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

Также начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат откровенно оценил шансы ПВО отразить новый массированный удар.

