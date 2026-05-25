ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

Зеленский сказал о стабилизации фронта: детали резонансного заявления

Зеленский объявил о стабилизации ситуации на передовой и назвал секреты крепости обороны.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 25 мая.

«На фронте наши позиции сильнее: благодаря смелости наших людей, благодаря дронам, разным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось, удалось стабилизировать фронт», — заверил он.

В то же время Зеленский признал, что ситуация остается «непростой».

«Все непросто. Мы обороняемся активно, в этом году у нас есть результаты больше, чем раньше. Особенно приятно, когда это четко подтверждает в том числе и нытье так называемых российских „военкоров“», — подытожил президент.

Ранее мы писали, что из-за ухудшения ситуации безопасности и постоянных ударов КАБами из Новониколаевки на Запорожье полицейские эвакуируют семьи с детьми.

Из Новоалександровки на Запорожье также объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из-за постоянных ударов РФ.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
95
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie