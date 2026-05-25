Зеленский сказал о стабилизации фронта: детали резонансного заявления
Зеленский объявил о стабилизации ситуации на передовой и назвал секреты крепости обороны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на фронте.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 25 мая.
«На фронте наши позиции сильнее: благодаря смелости наших людей, благодаря дронам, разным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось, удалось стабилизировать фронт», — заверил он.
В то же время Зеленский признал, что ситуация остается «непростой».
«Все непросто. Мы обороняемся активно, в этом году у нас есть результаты больше, чем раньше. Особенно приятно, когда это четко подтверждает в том числе и нытье так называемых российских „военкоров“», — подытожил президент.
Ранее мы писали, что из-за ухудшения ситуации безопасности и постоянных ударов КАБами из Новониколаевки на Запорожье полицейские эвакуируют семьи с детьми.
Из Новоалександровки на Запорожье также объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из-за постоянных ударов РФ.