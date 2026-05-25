Украина готовит свой ответ на ракетные атаки: Зеленский назвал ключевое направление

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает переговоры с партнерами по усилению защиты неба, в частности, расширению производства антибалистических систем.

Об этом президент заявил в вечернем обращении.

По его словам, долгое время не было прогресса в сотрудничестве с США по увеличению производства антибаллистики. Поэтому Украина пытается ускорить работу в Европе и развернуть производство собственной антибаллистики на континенте в достаточных объемах.

«К сожалению, не было прогресса долгое время с Америкой по расширению производства антибаллистики. Мы стараемся ускорить эту работу в Европе – по производству нашей собственной антибаллистики на континенте в достаточном объеме», - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил лидера Франции Эмманюэля Макрона и других партнеров, которые готовы приобщаться к ускорению этой работы.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина и дальше будет говорить с США о возможностях поддержки украинской противовоздушной обороны. По его словам, такая помощь необходима не только для защиты украинцев, но и для будущей возможности Украины помогать другим странам с защитой жизни.

Отдельно президент упомянул программу PURL, позволяющую закупать американское вооружение для Украины за средства партнеров.

«Программа PURL работает, мы за это благодарны. Европа помогает нам деньги. Но очень необходимо и лидерство Соединенных Штатов», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский объявил стабилизацию ситуации на передовой и назвал секреты прочности обороны.

Ранее сообщалось, что украинская компания MAC HUB представила новый катер Katran x1.2, который может выполнять не только ударные задачи, но и работать как элемент противовоздушной обороны в Черном море. Разработчики заявляют, что за один выход катер способен нести до 23 FPV-дронов-перехватчиков и сбивать российские беспилотники еще на подлете к украинскому побережью.

Также Украина работает над созданием дешевых ракет для сбивания российских ударных дронов Shahed. Часть решений уже близка к готовности и проходит тестирование.

В то же время стало известно, что в Украине к экспериментальному проекту по созданию групп противовоздушной обороны на базе предприятий уже присоединились 27 компаний. Две из них в Харьковской и Одесской областях уже выполняют боевые задания и уничтожили около 20 российских дронов.

