Зеленський сказав про стабілізацію фронту: деталі резонансної заяви
Зеленський оголосив про стабілізацію ситуації на передовій та назвав секрети міцності оборони.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 25 травня.
«На фронті наші позиції сильніші: завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням і мідлстрайкам та нашим далекобійним санкціям нам вдалося, вдалося стабілізувати фронт», — запевнив він.
Водночас Зеленський визнав, що ситуація залишається «непростою».
«Усе непросто. Ми обороняємося активно, в цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує, зокрема, й ниття так званих російських „воєнкорів“», — підсумував президент.
