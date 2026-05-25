Зеленський сказав про стабілізацію фронту: деталі резонансної заяви

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 25 травня.

«На фронті наші позиції сильніші: завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням і мідлстрайкам та нашим далекобійним санкціям нам вдалося, вдалося стабілізувати фронт», — запевнив він.

Водночас Зеленський визнав, що ситуація залишається «непростою».

«Усе непросто. Ми обороняємося активно, в цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує, зокрема, й ниття так званих російських „воєнкорів“», — підсумував президент.

Раніше ми писали, що через погіршення безпекової ситуації та постійні удари КАБами з Новомиколаївки на Запоріжжі поліцейські евакуюють родини з дітьми.

З Новоолександрівки на Запоріжжі також оголосили примусову евакуацію родин із дітьми через постійні удари РФ.

