Погода в Україні готує сюрпризи: де литимуть дощі, вируватиме штормовий вітер і спека до +30°

Погода в Україні 26 травня прогнозується із сильним вітром та значними температурними контрастами. Поки в одних регіонах пройдуть дощі й похолоднішає, в інших утримається майже літнє тепло, проте синоптики попереджають про можливі збої в роботі транспорту та комунальних служб.

ТСН.ua зібрав детальний прогноз погоди по містах України.

Погода в Україні — що прогнозують синоптики

Як раніше повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 26 травня, в Україні очікується штормовий вітер та незначне зниження температури у низці областей.

«На Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині повітря буде свіжим, протягом дня лише +17+19 градусів», — зазначила вона.

За словами Наталки Діденко, на решті території України прогнозується +20+24 градуси. Дощі ймовірні у вівторок на сході, півночі та ввечері ще й у центральних областях і на Запоріжжі. На більшості території півдня та в західних областях буде суха погода.

«На Одещині, Миколаївщині, у Чернівецькій області та на Закарпатті +25+28 градусів. У більшості західних областей +23+26 градусів. Рвучкий, часом навіть сильний, північно-західний вітер», — додала синоптикиня.

Своєю чергою, Український гідрометеорологічний центр прогнозує на 26 травня мінливу хмарність. Опади не передбачаються, окрім північних, східних, Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей, де вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ.

Погода в Україні 26 травня. / © Укргідрометцентр

Вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Проте вдень по всій країні, за винятком Закарпаття, прогнозуються пориви до 15–20 м/с. Стовпчики термометрів уночі покажуть 11–16° тепла. Вдень температура становитиме 21–26°, на Закарпатті повітря прогріється до 30°, а на сході та північному сході країни очікується в межах 17–22°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Українському гідрометеорологічному центрі оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Вдень 26 травня повсюдно, окрім Закарпатської області, пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності (жовтому).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 26 травня / © Укргідрометцентр

Фахівці зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода у Києві

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, на території Київщини та м. Києва 26 травня очікується мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західного напрямку, 7–12 м/с, із денними поривами до 15–20 м/с.

«Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°», — зазначили синоптики.

Погода у Києві 26 травня / © Укргідрометцентр

У Києві та області через пориви вітру до 15–20 м/с також оголосили жовтий рівень небезпеки. Сильний вітер може ускладнити рух транспорту, а також роботу комунальників, енергетиків і будівельників.

Погода у Львові

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що на початку тижня очікується тепла та суха погода. Вітер буде помірним, північно-західним, однак у денні години можливі пориви до 15–20 м/с. Нічна температура становитиме 9–14° тепла, а денна сягне +28°.

«В середині тижня внаслідок проходження атмосферних фронтів з півночі ймовірним є випадіння короткочасних грозових дощів та зниження температури повітря вночі до 4 — 9° тепла, вдень до 16 — 21° тепла», — зауважили синоптики.

Погода у Львові від синоптиків на тиждень / © Укргідрометцентр

Погода у Харкові

Харківський регіональний центр з гідрометеорології оприлюднив прогноз для Харківщини на 26 травня. В регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо вночі суттєвих опадів не передбачається, то вдень пройде невеликий дощ, а місцями можлива гроза.

За словами синоптиків, вітер буде північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, проте вранці та вдень синоптики прогнозують пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме 10–15°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 17–22° тепла. Безпосередньо у Харкові ніч мине без істотних опадів із температурою 11–13°, а вдень очікується невеликий дощ та 19–21° тепла.

Погода в Одесі

За прогнозом Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, 26 травня в Одесі та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, 9–14 м/с, а видимість на дорогах регіону буде доброю.

Температура по області вночі становитиме 13–18°, вдень повітря прогріється до літніх 25–30°. В Одесі нічна температура очікується на рівні 16–18°, денна — в межах 25–27°. Температура морської води становитиме 18–19°. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

Погода в Одесі 26 травня. / © Укргідрометцентр

Погода в Дніпрі

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, 26 травня в місті та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, проте вдень можливі сильні пориви до 15–20 м/с.

Температура по Дніпропетровській області коливатиметься від 10–15° тепла вночі до 22–27° тепла вдень. У Дніпрі нічні показники становитимуть 13–15°, а вдень термометри покажуть 22–24° тепла.

Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні. Вже найближчими днями очікується зниження температури на 10–15 градусів по всій території країни.

Раніше ми писали, що у найближчі дні Європу накриє хвиля спеки. У багатьох країнах температура повітря буде значно вищою за норму і досягне позначок до +40°.

Окрім цього, кліматологи попереджають, що у 2026–2027 роках Землю може накрити найпотужніший екологічний феномен за останні 150 років — «супер»-фаза Ель-Ніньйо. Це кліматичне явище принесе планеті аномальну спеку, масштабні посухи та повені.

