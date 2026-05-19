До України знову суне різке похолодання: синоптикиня ошелешила прогнозом

Погода в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні прогнозують помітну зміну погодних умов уже найближчим часом. Синоптики попереджають про зниження температури повітря на кілька градусів.

Про це у коментарі «Погода УНІАН» розповіла Наталія Голеня, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.

Українці обговорюють інформацію про те, що під кінець травня начебто очікується достатньо відчутне похолодання. Зокрема, з’явилися припущення, що на заході країни стовпчики термометрів можуть не піднятися вище позначки +10 градусів.

Реклама

Проте представниця Укргідрометцентру уточнила, за яких саме умов можливі такі показники. За її словами, подібна температура може бути лише вночі.

Чи спостерігатиметься тенденція до похолодання

Загалом по всій території країни синоптична ситуація почне демонструвати поступове зниження температурного фону, тож спекотної погоди найближчими днями чекати не варто.

«Якщо говорити про наступний тиждень, є тенденція до того, що буде зниження температури. Поки що на 3-5 градусів», — заявила Голеня.

Експертка також додала, що ближче до відповідних дат інформація про зміну погодних умов буде чіткіша та детальніша.

Реклама

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, Діденко також попереджала про нестійку погоду в Україні найближчими днями. Через вплив атмосферних фронтів у більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, грози, локальні зливи та можливі шквали.

Температура повітря вдень переважно триматиметься в межах +21…+25 градусів, а в окремих регіонах сходу та півдня — до +28. Наприкінці тижня синоптики прогнозують поступове зниження температури, однак дощова погода збережеться.

Однак раніше ми писали про те, що спека вже підбирається до кордонів України. Кількість спекотних днів, коли температура перевищує +30°C, у деяких регіонах уже суттєво перевищує кліматичну норму. Якщо раніше таких днів за літо могло бути менше десяти, то в окремі роки їх фіксували до тридцяти.

Новини партнерів