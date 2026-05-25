ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
564
Час на прочитання
1 хв

Налетять штормовий вітер та дощі: де зіпсується погода в Україні 26 травня

Циркуляційні процеси з півночі Європи та активізація циклонів сприятимуть зниженню температури повітря в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Низку областей накриють дощі

Низку областей накриють дощі / © pexels.com

У вівторок, 26 травня, в Україні очікується штормовий вітер та незначне зниження температури у низці областей.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«На Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині повітря буде свіжим, протягом дня лише +17+19 градусів. На Одещині, Миколаївщині, у Чернівецькій області та на Закарпатті +25+28 градусів. У більшості західних областей +23+26 градусів. Рвучкий, часом навіть сильний, північно-західний вітер», — зазначила вона.

На решті території України +20+24 градуси.

Дощі ймовірні у вівторок на сході, півночі та ввечері ще й у центральних областях і на Запоріжжі.

На більшості території півдня та в західних областях буде суха погода.

Погода у Києві 26 травня

У Києві завтра передбачається поривчатий, до сильного, північно-західний вітер. Більшу частину доби — без істотних опадів. Температура повітря в столиці становитиме +22, +23 градуси.

Раніше синоптики попередили, що країну розділять два погодні фронти: одні регіони насолоджуватимуться сухим сонцем, а інші потерпатимуть від гроз.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
564
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie