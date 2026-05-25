Налетять штормовий вітер та дощі: де зіпсується погода в Україні 26 травня

У вівторок, 26 травня, в Україні очікується штормовий вітер та незначне зниження температури у низці областей.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«На Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині повітря буде свіжим, протягом дня лише +17+19 градусів. На Одещині, Миколаївщині, у Чернівецькій області та на Закарпатті +25+28 градусів. У більшості західних областей +23+26 градусів. Рвучкий, часом навіть сильний, північно-західний вітер», — зазначила вона.

На решті території України +20+24 градуси.

Дощі ймовірні у вівторок на сході, півночі та ввечері ще й у центральних областях і на Запоріжжі.

На більшості території півдня та в західних областях буде суха погода.

Погода у Києві 26 травня

У Києві завтра передбачається поривчатий, до сильного, північно-західний вітер. Більшу частину доби — без істотних опадів. Температура повітря в столиці становитиме +22, +23 градуси.

Раніше синоптики попередили, що країну розділять два погодні фронти: одні регіони насолоджуватимуться сухим сонцем, а інші потерпатимуть від гроз.

