Вдова Білоножка зі сльозами зізналася, як після смерті чоловіка дає раду горю: "Я себе корю"

Світлана та Віталій Білоножки

Реклама

Вдова народного артиста України Віталія Білоножка — співачка Світлана Білоножко — відверто поділилася, як живе після болісної втрати чоловіка та чи шкодує про щось.

Артистка зізнається, що й досі подумки звертається до покійного чоловіка та вірить: він продовжує її оберігати. За її словами, інколи у складних життєвих ситуаціях події складаються настільки дивним чином, що їй здається, що це підтримка від Віталія і рідних, яких уже немає поруч.

«Я часто думаю, якби ж там із хмаринок він бачив, стільки я хороших справ роблю, як ми з дітьми чесно поводимося по життю, як ми пам’ять про нього бережемо. Я вже починаю вірити… Бо інколи така ситуація важка повертається так, що ніби мій янгол мені допомагає, бо все розв’язується позитивно. І я от думаю, що це Віталій мені допомагає й батьки», — поділилася Світлана в інтерв’ю Інні Бацман.

Реклама

Інна Бацман, Світлана Білоножко

Також співачка зізналася, що після смерті чоловіка її не полишає відчуття недомовленості. Вона каже, що часто повертається думками до минулого та ловить себе на відчутті провини, хоча розуміє, що, ймовірно, для цього немає причин.

«Завжди здається, що не все сказала… Коли немає людини, то ти по десять разів усе продумуєш і весь час шукаєш вину, якої, можливо, й нема», — стримуючи сльози, зізналася артистка.

Нагадаємо, Віталій Білоножко помер 2024 року на 71-му році життя. Народний артист України тривалий час боровся з важкою хворобою, зокрема цукровим діабетом. У нього залишилися дружина, двоє дітей та онуки, які нині бережуть пам’ять про нього.

Нагадаємо, нещодавно родина музиканта Оззі Осборна після його смерті здивувала рішенням «оживити» його та нарвалася на критику.

Реклама

Новини партнерів